تزايد التفاؤل إزاء التوصل لسلام بالشرق الأوسط

من ستيف هولاند ومعيان لوبيل

واشنطن/القدس 16 أبريل نيسان (رويترز) – تزايد التفاؤل اليوم الخميس إزاء احتمال أن تكون حرب الشرق الأوسط تقترب من نهايتها، مع وجود وسيط باكستاني كبير في طهران وتعبير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الآمال في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح مضيق هرمز الحيوي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعا أمس الأربعاء لمناقشة وقف إطلاق نار محتمل في لبنان، بعد أكثر من ستة أسابيع من المواجهات مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين لبنانيين القول إنه من الممكن أن يتم الإعلان قريبا عن وقف لإطلاق النار.

وشكّل إنهاء القتال في لبنان نقطة خلاف رئيسية في محادثات السلام السابقة، إلى جانب كيفية التعامل مع طموحات طهران النووية.

ويدرس المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون العودة إلى باكستان لإجراء المزيد من المحادثات في غضون أيام قليلة، بعد أن انتهت يوم الأحد مفاوضات بين الجانبين دون التوصل إلى اتفاق. ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يقوم بدور محوري في الوساطة، إلى طهران أمس الأربعاء في محاولة لمنع تجدد الصراع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء “إننا متفائلون إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق”، واصفة المحادثات التي تتوسط فيها باكستان بأنها “مثمرة ومتواصلة”. ونفت صحة التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة طلبت رسميا تمديد وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الجانبان في الثامن من أبريل نيسان لمدة أسبوعين.

وذكرت ليفيت أنه لم يتم تأكيد عقد المزيد من المحادثات المباشرة حتى الآن، لكن من المرجح أن تجرى في باكستان مرة أخرى.

وانهارت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأها ترامب بشن هجمات مشتركة مع إسرائيل في 28 فبراير شباط، وهو ما ردت عليه إيران بشن هجمات على جيرانها في الخليج، فضلا عن إعادة إشعال الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وشهدت أسواق الأسهم تعافيا قويا في الأيام الماضية على خلفية التوقعات بتوقف القتال.

* ضغوط اقتصادية على إيران

توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن “تتوقف” مشتريات الصين من النفط الإيراني في ظل عرقلة الولايات المتحدة لرسو الناقلات في الموانئ الإيرانية. وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الخام الإيراني.

وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت بنكين صينيين من التعامل مع الأموال الإيرانية وإلا فسيواجهان عقوبات، دون أن يذكر اسمي البنكين. وكانت الصين تشتري في السابق أكثر من 80 بالمئة من النفط الإيراني الذي يتم شحنه.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم تزويد إيران بالأسلحة، وهو ما نفى شي القيام به. وذكر ترامب أن الصين سعيدة للغاية لأنه “يفتح بشكل دائم” مضيق هرمز.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “أنا أفعل ذلك من أجلهم، وأيضا – من أجل العالم”. وأضاف “سيعطيني الرئيس شي عناقا كبيرا وحارا عندما أصل إلى هناك في غضون بضعة أسابيع”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )