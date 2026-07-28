تزايد المرور عبر مضيق باب المندب وسط آمال التوصل إلى حل في حرب إيران

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نيودلهي 28 يوليو تموز (رويترز) – أظهرت بيانات لشركة كبلر أن عدد السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ارتفع إلى 28 سفينة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى خلال أربعة أيام، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة، وذلك وسط تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت البيانات أن حركة المرور لا تزال أقل من الذروة المسجلة في يوم واحد خلال هذا الشهر والبالغة 46 سفينة، والتي سُجلت في 14 يوليو تموز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن مفاوضات واشنطن مع إيران تحرز تقدما ويمكن أن تؤدي إلى حل، لكنه حذر من أن العمل العسكري قد يستأنف إذا انهارت المحادثات. وأصدرت إيران تصريحات مماثلة بشأن الرد.

وأظهرت البيانات المسجلة حتى الساعة 0512 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء أنه من بين 12 سفينة دخلت البحر الأحمر أمس، كانت هناك أربع ناقلات نفط. وكانت إحداها ناقلة نفط عملاقة واثنتان من فئة سويزماكس والرابعة من فئة أفراماكس.

ويمكن للناقلة العملاقة أن تحمل حوالي مليوني برميل من النفط، في حين تحمل الناقلة من فئة سويزماكس عادة نصف هذا الحجم. أما الناقلة من فئة أفراماكس فيمكنها نقل حوالي 700 ألف برميل من النفط.

ومن بين 16 سفينة خرجت من البحر الأحمر أمس الاثنين، كانت هناك 10 ناقلات نفط. وأظهرت البيانات أن من بينها أربع ناقلات من فئة سويزماكس وثلاث ناقلات من فئة أفراماكس وناقلتان متوسطتا الحجم وناقلة واحدة عملاقة.

وغادرت ناقلة النفط العملاقة نيو بيرل التي ترفع علم هونج كونج وتحمل مليوني برميل من الخام السعودي البحر الأحمر متجهة إلى ميناء تشوشان في شرق الصين، لتكون رابع ناقلة عملاقة صينية تغادر المنطقة منذ إعلان الحوثيين فرض حصار بحري.

* مضيق هرمز

أظهرت البيانات أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ظلت منخفضة، حيث مرت ست سفن تحمل سلعا الممر المائي أمس الاثنين، بما في ذلك ناقلة من فئة سويزماكس مرتبطة بإيران وناقلة عملاقة دخلت المضيق مع إغلاق جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها.

ومن بين تلك السفن، دخلت أربع سفن المضيق وخرجت سفينتان منه.

ومرت سبع سفن عبر المضيق يوم الأحد، بما في ذلك ثلاث ناقلات تحمل منتجات نفطية مرتبطة بإيران خرجت من المضيق.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )