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تسارع النشاط التجاري في منطقة اليورو في آذار/مارس (دراسة)

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نما النشاط التجاري في منطقة اليورو في شهر آذار/مارس للشهر الثالث على التوالي بوتيرة متسارعة، لكنه ظل “طفيفا مع ذلك” على ما أظهرت دراسة.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال 50,4  نقطة هذا الشهر، مقابل 50,2 في شباط/فبراير، ليصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر.

 وأشار المسح إلى أن “هذا الارتفاع الأخير وإن كان طفيفا، كان الأسرع منذ آب/أغسطس الماضي”.

وأي قراءة أعلى من 50  نقطة تشير إلى النمو، بينما تشير أي قراءة دون 50 إلى الانكماش. 

وأفاد التقرير أن الزيادة الإجمالية في الإنتاج تعكس النمو في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، إذ شهد قطاع الخدمات نموا لأول مرة منذ عامين.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا بشكل خاص سجلت نموا مستداما في آذار/مارس، لأسباب منها النمو المتجدد في قطاع  التصنيع. 

أقرت ألمانيا، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأوروبي، الأسبوع الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الدفاع والبنية التحتية عقب انتخابات شباط/فبراير. 

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري سايروس دي لا روبيا “مع بداية الربيع، قد نشهد بوادر ازدهار في قطاع التصنيع”. 

أضاف “في ظل رغبة أوروبا في الاستثمار بكثافة في الدفاع والبنية التحتية… يبدو الأمل في انتعاش أكثر استدامة قائما على أسس متينة”.

اوب/غد/ص ك

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