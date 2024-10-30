تسارع مفاجئ في النمو الأوروبي قبل شتاء صعب

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مع تسجيل أرقام أفضل من المتوقع في ألمانيا والأداء القوي في أسبانيا وتحسن الوضع في فرنسا بفضل الألعاب الأوليمبية، سجلت منطقة اليورو نمواً أعلى من المتوقع في الربع الثالث، ولكن الأشهر المقبلة قد تكون صعبة.

أعلن معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الموحدة ارتفع بنسبة 0,4% في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويمثل هذا الرقم تسارعا واضحا مقارنة بمعدل 0,2% المسجل في الربع الثاني. كما أنه أعلى بكثير من توقعات المحللين. فقد قدر محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم أن يستقر النمو عند 0,2% في الربع الثالث، وهو أقل قليلا من 0,3% المسجل في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.

ومع ذلك، فإن هذا المؤشر يبدو ضعيفا مقارنة بالنمو الأميركي الذي تجاوزه بمرتين تقريبا وبلغ 0,7% خلال الربع الثالث.

وتدعم البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الأوروبي توقعات المفوضية الأوروبية بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,8% على مدار العام بأكمله، بعد أن بلغت 0,4% في العام 2023.

ويحدث المعهد هذه التوقعات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن مفوض الاقتصاد باولو جنتيلوني قدر في بداية تشرين الأول/أكتوبر أن النمو الأوروبي لن يكون “بعيدا” عن توقعات 2024.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، كان النمو أضعف قليلا مما كان عليه في منطقة اليورو في الربع الثالث وبلغ 0,3%، وهي وتيرة مستقرة مقارنة بالربعين السابقين.

ومع ذلك، تظل الاختلافات ملحوظة بين بلدانه وهو ما قد يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي الذي يتجه لخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى ما دون الهدف البالغ 2% سنويا.

ويتعين على المؤسسة أن تحدد سياسة نقدية تتكيف مع منطقة اليورو بأكملها.

– تباطؤ متوقع –

وإذا كانت فرنسا، المدعومة بزيادة الاستهلاك المرتبطة بالألعاب الأولمبية، حلت في مرتبة وسطية في الربع الثالث مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لديها بنسبة 0,4%، فإن أداء ألمانيا ظل ضعيفا مع 0,2%.

بالطبع، فاجأ أكبر اقتصاد أوروبي المحللين عبر تفادي تسجيل رقم سلبي مرادف للانكماش بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% في الربع الثاني. ولكن، بعيداً عن التغيرات الفصلية، ما زال راكداً بشكل عام منذ نهاية عام 2019.

وما زال قطاع ألمانيا الصناعي يعاني من صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض أسواق البيع المتاحة والفرص التجارية في الصين، كما يتضح من الخسائر التي تكبدتها شركة فولكسفاغن التي تعد خطة تاريخية لإغلاق مصانع وتسريح موظفين.

وسجلت إيطاليا أداء ضعيفا، مع نمو صفري في الربع الثالث في حين واصلت إسبانيا تصدر المنطقة بعد أن نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0,8%، كما كانت عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشاد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي بأداء إسبانيا التي قال إنها “تشهد لحظة غير عادية”، وقال خلال منتدى اقتصادي إن الاقتصاد الأوروبي الرابع “يتصدر جميع الدول المتقدمة”، مدفوعا بالسياحة وبنمو صادراته.

بشكل عام، يقول بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك ING، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تسارع في الربع الثالث “جزئيا بفضل عوامل استثنائية”، لا سيما الألعاب الأولمبية في باريس، في حين أن “النمو الأساسي لا يزال ضعيفا”، حسب تقديراته.

ويتوقع الخبير “مزيدا من التباطؤ في النمو” في الفصول المقبلة.

وتقدر فرانشيسكا بالماس أن التباطؤ سيحدث منذ الربع الأخير، متوقعة استمرار التباطؤ في العام 2025 إلى 0,7%، بسبب “تحديات بنيوية” خاصة في ألمانيا و”التقشف في الميزانية” لخفض الدين العام الذي ارتفع بعد الجائحة.

وهي ترى أن “مع التباطؤ المتوقع في النمو وتراجع التضخم بأقل بكثير من التوقعات”، فإن الأداء الجيد للاقتصاد خلال الصيف “لن يمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في كانون الأول/ديسمبر” وهو ما يتوقعه العديد من الخبراء.

ار/ص ك/نور