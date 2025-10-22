تسجيل نحو 20 ألف علامة تجارية جديدة في النصف الأول من 2025

2دقائق

سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية 19957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بـ 8711 علامة تجارية في النصف الأول من العام 2024، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري إنّ الإمارات “حققت تقدماً ملموساً في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، وأولت العلامات التجارية أهميةً خاصةً باعتبارها إحدى ركائزها الأساسية من خلال توفير بنية تشريعية تنافسية لحماية العلامات التجارية تتيح لها النمو والازدهار”.

من جانبه، أشار وكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة عبدالرحمن المعيني إلى أن “القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير”.

ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، إلى جانب تعزيز الأداء الحكومي من أجل تقديم أفضل الخدمات على مستوى العالم، وذلك انسجاماً مع محاور رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى أن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.

ونص القرار على منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً مقداره (50%) من رسوم خدمات العلامات التجارية.

