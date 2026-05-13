The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تسرب وقود من ناقلة مملوكة للإمارات قبالة ساحل سلطنة عمان عقب هجوم إيراني

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 13 مايو أيار (رويترز) – أعلنت وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة اليوم الأربعاء أن إحدى ناقلاتها التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الأسبوع الماضي تسربت منها كمية صغيرة من الوقود قبالة سواحل سلطنة عمان، مما يسلط الضوء على المخاطر البيئية الناجمة عن حرب إيران.

وحول إغلاق طهران الفعلي لمضيق هرمز الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي إلى مهمة محفوفة بالمخاطر. ولا تزال مئات السفن عالقة في الخليج.

وقالت أدنوك للإمداد والخدمات إنها تراقب الوضع المتعلق بسفينتها (إم.في بركة) وتتعاون “بشكل وثيق مع السلطات المعنية وفرق الاستجابة المتخصصة”.

وقال متحدث باسم الشركة “لا تزال ناقلة النفط بركة التابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات راسية قبالة سواحل عمان بعد تعرضها لضربتين من طائرتين مسيرتين إيرانيتين في 4 مايو”.

وأضاف “لسوء الحظ، تسربت كمية صغيرة مما يعتقد أنه وقود سفن نتيجة للحادث”.

ولم يذكر المتحدث حجم الكمية التي يعتقد أنها تسربت.

وقالت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عند وقوع الهجوم إن أيا من أفراد الطاقم لم يصب بأذى وإن الناقلة لم تكن تحمل أي شحنة.

ولم يرد مركز الأمن البحري العماني بعد على طلب للتعليق.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية