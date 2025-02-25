تسريبات للعبة الفيديو “أساسينز كريد شادووز” قبل طرحها رسميا في آذار/مارس

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أسفت شركة “يوبيسوفت” الفرنسية لتمكّن بعض اللاعبين من “الوصول” إلى لعبتها “أساسينز كريد شادووز” التي لا تزال فرقها تتولى تطويرها، وذلك قبل طرحها رسميا في 20 آذار/مارس المقبل بعد تأجيلات عدة.

وكتبت الشركة في الصفحة الرسمية للعبتها المنتظرة عبر منصة “اكس”: “علمنا أنّ هناك لاعبين قد وصلوا إلى أساسينز كريد شادووز قبل إصدارها الرسمي (…) التسريبات مؤسفة وقد تقلل من حماسة اللاعبين”.

وأضافت الشركة أن “فريق التطوير لا يزال يعمل على إصلاحات لإعداد اللعبة للإطلاق، وأي مقتطفات تُنشر عبر الإنترنت لا تمثل الجودة النهائية للعبة”، طالبة “عدم إفساد” تجربة اللاعبين الآخرين من خلال تسريب مقتطفات.

كان من المقرر في البداية طرح النسخة الجديدة من اللعبة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لكنه أُرجئ مرة أولى إلى 14 شباط/فبراير 2025، قبل تحديد موعد جديد للإصدار في 20 آذار/مارس، قبل أيام قليلة من نهاية سنة “يوبيسوفت” المالية.

وتواجه الشركة باستمرار اتهامات بطرح ألعاب سيئة التصميم، رغم نشرها تحديثات لتصحيح بعض الأخطاء بدءا من اليوم الذي تُطرح فيه اللعبة في الأسواق، وهي ممارسة باتت مُعتمدة بشكل كبير في قطاع ألعاب الفيديو.

وكان هذا أحد الانتقادات التي وُجّهت إلى لعبة “ستار وورز: أوتلوز” التي طُرحت في نهاية آب/أغسطس الفائت، وكانت مبيعاتها مخيبة للآمال.

وتأمل “يوبيسوفت” أن يساهم إصدار “أساسينز كريد شادووز” في تسجيل انتعاش لها في الربع الأخير من السنة، إذ أشارت إلى أنّ الطلبات المسبقة “تظهر زخما جيدا، بمستوى مماثل لما حققته لعبة “أساسينز كريد اوديسي”.

فان/رك/جك