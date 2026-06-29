تسعة قتلى على الأقل بقصف صاروخي روسي على أوكرانيا

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قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرين بجروح الاثنين جراء قصف صاروخي روسي طال مناطق متفرقة في أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأسفرت غارة صاروخية روسية على دنيبرو في الوسط الشرقي لأوكرانيا عن سقوط خمسة قتلى و28 جريحا، أربعة منهم في حالة حرجة، عندما أصاب صاروخ روسي منشأة تجارية خاصة، بينما قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حافلة في مدينة زابوريجيا جنوبا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبرو ألكسندر غانجا إن “هناك إصابات في الدماغ نتيجة الصدمات، وجروح ناجمة عن الشظايا، وكسور، وإصابات ناتجة عن الانفجارات”.

وأفادت الشرطة في بيان بأن “القوات الروسية نفذت هجوما جويا على شركة خاصة في مدينة دنيبرو” التي غالبا ما تتعرّض لقصف روسي، مرفقة البيان بصور يظهر فيها مصابون يُجلَون على حمالات.

وفي مدينة خاركيف شمالا، أسفر هجوم بقنبلة موجهة عن مقتل امرأة تبلغ 23 عاما، وإصابة عشرة أشخاص آخرين، بحسب رئيس بلدية المدينة.

وفي زابوريجيا، أدى الهجوم بالطائرة المسيّرة إلى تحطّم نوافذ وأبواب خلفية للحافلة المستهدفة، بحسب صور نشرتها السلطات الإقليمية.

وتواصل روسيا استهداف أوكرانيا بضربات جوية شبه يومية منذ غزوها واسع النطاق لجارتها عام 2022 الذي أدخل المنطقة في نزاع هو الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكثّفت كييف من جهتها في الأشهر الأخيرة ضرباتها التي تصفها بأنها انتقامية ضد روسيا والأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، فيما يخيّم الجمود على المفاوضات بين الطرفين بوساطة أميركية.

بور/دص-م ن-ملك/ناش