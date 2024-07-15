تسعة قتلى في الهجوم على مقهى في مقديشو في حصيلة جديدة (مصادر أمنية)

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قُتل تسعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو كان مكتظا بسبب بث نهائي يورو 2024 مساء الأحد، وفق ما أفادت الاثنين مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وقال محمد يوسف، المسؤول في جهاز الأمن الوطني لوكالة فرانس برس “يعتقد أن سيارة محمّلة بالمتفجرات هي السبب وراء الانفجار المدمر الذي وقع في المقهى. قتل تسعة مدنيين على الأقل وأصيب 20 في الانفجار”.

من جهته، أوضح الشرطي محمد صلاد لوكالة فرانس برس أن “خمسة أشخاص قتلوا خارج المبنى وعلى الطريق الرئيسي، من بينهم سائقو مركبات كانوا يمرّون في المنطقة، وأربعة كانوا داخل المقهى”.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 5 أشخاص.

وتُظهر لقطات منشورة على الإنترنت كرة نار ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في سماء الليل أثناء الانفجار الذي وقع في المقهى الشهير في وسط المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) مساء الأحد بأن “سيارة مفخخة انفجرت الليلة أمام مطعم توب كوفي… وضعها إرهابيو الخوارج”، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

وسبق لحركة الشباب، وهي جماعة جهاديّة مرتبطة بتنظيم القاعدة، أن نفّذت في الماضي الكثير من التفجيرات وسواها من الهجمات في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد المضطربة.

ورغم طردها من المدن الرئيسية في الفترة بين 2011-2012، لا تزال حركة الشباب ناشطة في المناطق الريفية الشاسعة في وسط البلاد وجنوبها حيث تشنّ هجمات على أهداف أمنية وسياسية ومدنية.

نور-ديغ/الح/غ ر