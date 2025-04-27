تسعة قتلى في حادث دهس في مهرجان بفانكوفر في كندا

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قتل تسعة أشخاص بعدما دهس سائق بمركبته حشدا في مهرجان شعبي كانت تقيمه الجالية الفيليبينية السبت في فانكوفر في غرب كندا، على ما ذكرت الشرطة المحلية الأحد مستبعدة وجود دوافع “إرهابية” وراء الحادث الذي وقع عشية الانتخابات العامّة الاثنين.

وقالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس “في الوقت الراهن، نحن مقتنعون أنّ هذا الحادث لم يكن عملا إرهابيا”.

وأضافت بعيد ذلك في منشور منفصل “حتى الآن، نؤكد مقتل تسعة أشخاص بعدما دهس رجل حشدا من الناس بمركبته الليلة الماضية في مهرجان لابولابو. نتقدم بخالص تعازينا لجميع المتضررين من هذا الحادث المأسوي”.

كذلك، أفاد متحدث باسم شرطة فانكوفر بأنّ السائق البالغ 30 عاما، هو “مشتبه به (تصرّف بشكل) منفرد” معروف لدى الشرطة وتمّ القبض عليه في مكان الحادث من قبل الحشد المتواجد في المكان.

وكان متحدث باسم الشرطة قال لصحافيين في منتصف الليل إن “عدة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح”، رافضا ذكر العدد المحدد.

وأضاف “الوضع يتطوّر باستمرار”، موضحا أنّ “الحشد كان كثيفا” في المكان.

– “صادم للغاية” –

ووقع الحادث عندما كان أفراد من الجالية الفيليبينية مجتمعين احتفالا بعيد لابولابو، على ما قال رئيس بلدية فانكوفر كين سيم عبر منصة اكس.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعيد الساعة 20,00 السبت بالتوقيت المحلي (الثالثة فجر الأحد بتوقيت غرينتش) في حي سانست أون فرايزر في المدينة الواقعة في غرب البلاد.

وأوضحت أبيغيل أنديسو لصحيفة “فانكوفر صن” المحلية، أنّها كانت مع أصدقائها في المهرجان عندما سمعت جلبة ثمّ صراخا.

وقالت “كانت هناك جثث. تمّ سحقها. وكان البعض مقتولا في مكان الحادث”.

وأوضح دان سيليبي الذي كان معها أنّه رأى عددا من الأطفال الجرحى.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تمكّنت وكالة فرانس برس من التحقّق من صحّتها، سيارة رباعية الدفع ذات واجهة أمامية متضرّرة بشدّة وكانت متوقّفة في شارع مليء بالحطام بوجود شاحنات لتقديم وجبات سريعة في كل مكان. وعلى بعد أمتار، كان عناصر الإنقاذ يهتمّون بأشخاص ممدّدين على الأرض.

وقالت جين إيدابا-كاستيناتو المكلفة أمن المهرجان لموقع “إز أوسوم” الإخباري المحلي في فانكوفر “رأيت جثثا منتشرة. لم نكن نعرف من نساعد أولا. الأمر صادم للغاية”.

وكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة اكس “نحن كلنا في حداد معكم”. وكان من المخطط أن يزور كارني مقاطعة بريتيش كولومبيا التي تضم فانكوفر في إطار آخر تجمعاته الانتخابية.

– دوافع مجهولة –

بدوره، كتب بيار بوالييفر زعيم المحافظين في الانتخابات المقبلة والمنافس الرئيسي لمارك كارني عبر اكس “أتعاطف مع الجالية الفيليبينية وكل الضحايا المستهدفين في هذا الهجوم المجنون” مؤكدا أنه “ينتظر لمعرفة المزيد” حول دوافع المنفذ.

وعلق زعيم اليسار جاميت سينغ عبر اكس أيضا “أتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم فضلا عن الجالية الفيليبينية في فانكوفر”.

من جانبها، أعربت القنصلية العامّة الفيليبينية في فانكوفر عن “قلقها العميق” بعد “الحادث المروّع”، وقالت إنّها تنتظر الحصول على مزيد من التفاصيل.

ويحيي مهرجان لابولابو في الفيليبين ذكرى الزعيم الفيليبيني من السكان الأصليين لابولابو الذي قاد رجاله وهزم المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان خلال معركة في العام 1521.

وكان برنامج السبت يشمل مسيرة وعرض فيلم ورقصات وحفلة موسيقية مع اثنين من أعضاء فرقة “بلاك آيد بيز” الشهيرة.

وقع هذا الحادث بعد سنة على الحكم بالسجن مدى الحياة على الكندي ناتينيال فيلتمان عقب إدانته بتهمة دهس عائلة مسلمة بشاحنته في أحد شوارع مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو في 2021. وكان هذا الحكم الأول من نوعه في كندا الذي يربط بين دعاة تفوق البيض والإرهاب في جريمة قتل.

ويتوجه الناخبون الكنديون الاثنين إلى صناديق الاقتراع بعد حملة انتخابية هيمنت عليها مسألة الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتهديدات دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني هو الأوفر حظا للفوز.

بور-ججي/ناش-ح س/غ ر