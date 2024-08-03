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تسعة قتلى في غارتين إسرائيليتين بالضفة الغربية

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قتل تسعة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة السبت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “خلايا” مقاتلين.

وقال مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم في بيان “وصل خمسة شهداء إلى المستشفى إثر غارة شنتها مسيرات إسرائيلية على مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا”.

وأوردت “وفا” أن “طائرة الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة شبان، ما أدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها”.

من جهته، أفاد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس عن “قصف سيارة تقل خمسة” أشخاص “كانوا على وشك تنفيذ هجوم”.

وأضاف أن الجيش والشاباك (الأمن الداخلي) والشرطة تنفّذ “عملية عسكرية في منطقة طولكرم”.

وقال ناصر، وهو شاهد عيان رفض ذكر اسمه الكامل، لوكالة فرانس برس “يبعد بيتي أقل من 50 مترا (من المكان). سمعنا صوت الانفجار، شاهدنا نيرانا مشتعلة بالسيارة وجثة شخص على الطريق. رأينا ثلاث جثث متفحمة بالسيارة”.

بعد ذلك اقتحمت القوات الاسرائيلية الموقع “وحاصرت المكان ومنعت المواطنين من الوصول للمركبة، إلا أن طواقم الاسعاف والمواطنين كانوا قد تمكنوا من انتشال الشهداء ونقلهم إلى المستشفى”، بحسب “وفا”.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين آخرين قتلوا في غارة جوية ثانية وقعت بعد ساعات في طولكرم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن الغارة مستهدفاً “خلية” أخرى في إطار عمليته.

وأضاف أنه خلال العملية اندلع اشتباك بين الجنود الإسرائيليين والمسلحين طلب على إثره الجنود مساندة جوية، ما أدى إلى مقتل الفلسطينيين الأربعة.

إلى جانب الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في قطاع غزة، تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وقُتل ما لا يقل عن 603 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب أرقام إسرائيلية رسمية، قُتل ما لا يقل عن 17 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

باستثناء القدس الشرقية، يعيش حاليا نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

بور-سكل-بفا/الح/ص ك

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