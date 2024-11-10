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تسلسل زمني-الوقائع التي سبقت الاعتداء على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام

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من توبي سترلينج

أمستردام (رويترز) – قالت رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما إن مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم تعرضوا للضرب على أيدي مجموعات إجرامية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعد مباراة مع فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت الشرطة أن عشرات المشجعين الإسرائيليين تعرضوا للمطاردة والاعتداء وأن خمسة منهم أصيبوا بجروح وتطلب الأمر نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وألقت الشرطة القبض على 63 مشتبها بهم في المجمل ووعدت السلطات بإجراء تحقيق، في حين عبر سياسيون من داخل البلاد وخارجها عن تندديهم بأعمال العنف.

وفيما يلي نظرة عن كثب على كيفية تصاعد الوضع.

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