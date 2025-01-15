تسلسل زمني-لحظات فارقة للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

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(رويترز) – قال مسؤول مطلع لرويترز يوم الأربعاء إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اتفقتا على وقف القتال في غزة وتبادل الأسرى الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين، مما يمهد الطريق أمام نهاية الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهرا.

وتم احتجاز جميع الرهائن باستثناء أربعة خلال هجمات قادتها حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن هناك 98 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، من بينهم إسرائيليون وأجانب ومدنيون، رجال ونساء ومسنون إلى جانب طفلين. ويُعتقد أن نحو نصف هؤلاء الرهائن على قيد الحياة. وهناك أربعة منهم محتجزون منذ عام 2014 بينهم جنديان توفيا.

وفيما يلي بعض التواريخ الرئيسية: