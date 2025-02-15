تسليم 3 رهائن لإسرائيل مع صمود وقف إطلاق النار

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من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القاهرة/القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت إن الرهائن الإسرائيليين يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبانوف وصلوا إلى إسرائيل بعد تسليمهم من غزة.

وساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار وقف إطلاق النار الهش.

وأظهر بث مباشر في وقت سابق الثلاثة يصعدون إلى منصة برفقة مسلحين في موقع التسليم بخان يونس.

وفيما باتت تعرف بساحة الرهائن في تل أبيب، صاح إسرائيليون فرحا لدى متابعة خطوات تسليم الرهائن إلى الصليب الأحمر في غزة ثم إلى القوات الإسرائيلية.

وبدا عليهم الارتياح لرؤية الثلاثة في حالة أفضل على ما يبدو من الثلاثة الآخرين المفرج عنهم الأسبوع الماضي والذين بدوا في حالة هزال وضعف.

وفي المقابل، سيتم إطلاق سراح 369 سجينا ومعتقلا فلسطينيا، الأمر الذي يهدئ المخاوف من انهيار الاتفاق قبل نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما.

وخلال الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، اقتيد ديكل حن الأمريكي الإسرائيلي، وتوربانوف الروسي الإسرائيلي، وهورن، الذي اختُطف شقيقه إيتان أيضا، من تجمع نير عوز السكني، وهو أحد البلدات الواقعة في غلاف غزة.

وانتشر عشرات المسلحين في موقع التسليم في خان يونس. وقالت مصادر في حركة حماس إن بعض مقاتلي الحركة حملوا بنادق استولوا عليها من الجيش الإسرائيلي خلال هجوم 2023.

اختطف تروبانوف مع والدته وجدته وحبيبته، وأطلق سراحهن جميعا في الهدنة القصيرة في نوفمبر تشرين الثاني 2023. ولقي والده حتفه في الهجوم على نير عوز، أحد أكثر التجمعات السكنية تضررا حيث قُتل أو احتُجز واحد من كل أربعة أشخاص.

وكانت حماس هددت في وقت سابق بعدم إطلاق سراح المزيد من الرهائن بعد أن اتهمت إسرائيل بانتهاك شروط وقف إطلاق النار من خلال منع دخول مساعدات إلى غزة، لتهدد إسرائيل في المقابل باستئناف القتال واستدعت قوات الاحتياط ووضعت قواتها في حالة تأهب قصوى.

وأثار المظهر الهزيل للرهائن الثلاثة الذين أطلق سراحهم الأسبوع الماضي وروايات رهائن تم الإفراج عنهم منذ سريان الاتفاق في 19 يناير كانون الثاني تزعم تعرضهم لسوء معاملة احتجاجات في إسرائيل تطالب الحكومة بالالتزام بوقف إطلاق النار والمضي قدما في المرحلة التالية من الاتفاق لاستعادة جميع الرهائن.

وفي محاولة واضحة لدحض الروايات عن سوء معاملة الرهائن، نشرت حركة الجهاد الإسلامي التي كانت تحتجز تروبانوف مقطعا مصورا له يوم الجمعة يظهر فيه وهو يأكل ويصطاد على شاطئ غزة.

كما خيمت على احتمالات صمود وقف إطلاق النار دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وتسليم القطاع إلى الولايات المتحدة لإعادة تطويره، وهي الدعوة التي رفضتها بشدة الفصائل الفلسطينية والدول العربية والحلفاء من دول الغرب.

وافقت حماس الشهر الماضي على تسليم 33 رهينة، من بينهم نساء وأطفال ومسنون، مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق نار مع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع في غزة.

وبذلك أطلق سراح 19 من 33 رهينة من الإسرائيليين، إلى جانب خمسة تايلانديين أفرج عنهم في عملية لم تكن مقررة. وبذلك، يبقى 73 رهينة في غزة، ويعتقد أن نصفهم فقط تقريبا على قيد الحياة.