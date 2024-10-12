تسنيم: إيران ترسل قمرين صناعيين لروسيا استعدادا لإطلاقهما

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم السبت أن إيران أرسلت قمرين صناعيين منتجين محليا إلى روسيا لإطلاقهما في الفضاء بواسطة مركبة فضاء روسية وذلك في أحدث تعاون في مجال الفضاء بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.

وقالت تسنيم إن تطوير القمر الصناعي كوثر عالي التقنية وهدهد وهو قمر صناعي صغير للاتصالات هو أول جهد كبير لنشاط الفضاء بالقطاع الخاص في إيران.

كانت روسيا أرسلت قمرين صناعيين إيرانيين إلى الفضاء في فبراير شباط وكذلك في عام 2022 عندما عبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم بشأن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء خشية أن يساعد القمر روسيا في حربها في أوكرانيا ومراقبة أهداف عسكرية محتملة في إسرائيل والشرق الأوسط ككل.