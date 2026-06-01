تسنيم: إيران توقف تبادل الرسائل مع أمريكا وقد تغلق هرمز بالكامل

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) – قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين إن فريق التفاوض الإيراني سيتوقف عن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر على الجمهورية الإسلامية.

وذكرت الوكالة أن إيران وجبهة المقاومة، التي تضم حلفاء طهران الشيعة في اليمن ولبنان والعراق، وضعتا خطة لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتنشيط جبهات أخرى، من بينها مضيق باب المندب بهدف “معاقبة” إسرائيل وداعميها.

وإذا فتح الحوثيون، حلفاء إيران في اليمن، جبهة جديدة في الصراع سيكون، من بين أهدافهم الواضحة، مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن، والذي يتحكم في حركة الملاحة البحرية باتجاه قناة السويس.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية في لبنان “(أي) انتهاك على جبهة واحدة هو انتهاك لوقف إطلاق النار على كل الجبهات. وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل العواقب…”

وأسفرت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط على إيران عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان. وتسبب أيضا في معاناة اقتصادية عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.

وأضافت وكالة تسنيم “أكد المسؤولون والمفاوضون الإيرانيون على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية العدوانية والوحشية التي يشنها النظام الصهيوني في غزة ولبنان، وضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولن تُجرى أي مفاوضات لحين تلبية مطالب إيران والمقاومة في هذا الشأن”.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )