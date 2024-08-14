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تشاد تفتح قنصلية في الصحراء الغربية التي يحكمها المغرب

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الرباط (رويترز) – فتحت تشاد يوم الأربعاء قنصلية لها في الصحراء الغربية، لتنضم بذلك إلى دول أفريقية وعربية لها بعثات دبلوماسية هناك، وذلك في مؤشر على دعم مطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة المتنازع عليها.

يعد المغرب الصحراء الغربية منطقة تابعة له، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة لها هناك.

وفتحت 29 دولة حتى الآن قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية في دعم كامل لسيادة المغرب على المنطقة.

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