تشارلز الثالث يعرض على مجلس العموم برنامج الحكومة العمالية

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بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة لبرلمان وستمنستر، أعلن تشارلز الثالث الأربعاء في “خطاب الملك” التقليدي أولويات الحكومة العمالية الجديدة وتشمل الاقتصاد والهجرة وعلاقات المملكة المتحدة مع أوروبا، مروراً بالنقل والإسكان.

خطاب العرش الذي القاه تشارلز الثالث، صاغته الحكومة. ويشكل فرصة لحزب العمال الذي تسلم للتو السلطة، بعرض اولياته في أول برنامج تشريعي لحكومة عمّالية خلال 15 عاماً، بعد الفوز الساحق الذي حقّقه في الانتخابات التشريعية في الرابع من تموز/يوليو وأوصل كير ستارمر إلى داونينغ ستريت.

وقرأ الملك الذي وصل إلى البرلمان في عربة تجرها جياد، الخطاب بوقع رتيب تأكيداً لحياده السياسي.

وركز ستارمر الذي وعد ناخبيه باعتماد “الجدية” في الميزانية، على “الاستقرار الاقتصادي”. وقال إن حكومته ستعرض ميزانياتها لتقييم مستقل تجريه الهيئة العامة لتوقعات الميزانية.

في خريف 2022، أثارت رئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس حالة من القلق في الأسواق المالية وصدمة في البلاد بعد الإعلان عن تخفيضات ضريبية لا تتوفر تغطية مالية لها.

كما تريد الحكومة البريطانية الجديدة “إعادة صياغة” العلاقات بين المملكة المتحدة و”شركائها الأوروبيين”، بعد مرور حوالى ثماني سنوات على التصويت لصالح بريكست و”ستعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي”.

وحول مكافحة الهجرة غير النظامية، تعتزم الحكومة إنشاء قوة أمنية جديدة تتمتع “بسلطات مكافحة الإرهاب” من أجل “تعزيز” محاربة المهربين.

وغداة توليه السلطة، أكد كير ستارمر تخليه عن الخطة الرئيسية لحكومة المحافظين القاضية بترحيل المهاجرين إلى رواندا.

– ’رهينة’ –

كما يريد كير ستارمر الغاء توريث العضوية في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان.

وحول أيرلندا الشمالية، تعهدت الحكومة الجديدة بإلغاء قانون مثير للجدل كان من المتوقع أن ينهي التحقيقات والقضايا المدنية والملاحقات الجنائية على الجرائم المرتبطة بالاضطرابات ويمنح الحصانة للمحاربين القدامى من جميع المعسكرات.

ورحبت بالإعلان جميع الأطراف في إيرلندا الشمالية إضافة إلى رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس.

وتضمن القائمة الطويلة مجموعة من التعهدات، من بينها تدابير لتسريع بناء المساكن وإعادة تأميم شركات النقل بالسكك الحديد.

والتزمت الحكومة بوعود قطعها المحافظون وخصوصاً بقانون يهدف إلى حظر بيع التبغ لأيّ شخص وُلد بعد العام 2009.

وأوضحت الحكومة أن هذا الخطاب يتضمن أكثر من 35 مشروع قانون.

لدى قراءة تشارلز الثالث للخطاب، هتف متظاهرون مناهضون للملكية خارج البرلمان “ليس ملكي”.

واعلنت الشرطة أنها أوقفت عشرة أعضاء تقريباً من مجموعة “مطالب الشباب” (يوث ديماند).

وأكد كير ستارمر (61 عاما) بعد وصوله إلى السلطة وعوده بالتغيير.

ومن خلال هذا البرنامج، يريد حزب العمّال “إظهار أنّه قادر على أن يصبح مجدّداً ما يعتبره الحزب الطبيعي للحكومة”، وفقاً لتوني ماكنولتي وزير العمل السابق وأستاذ السياسة البريطانية في جامعة كوين ماري في لندن.

من جهة أخرى، فإن هذا الخطاب هو الثاني الذي يلقيه تشارلز منذ اعتلائه العرش في أيلول/سبتمبر 2022.

وكان قد حلّ في أيار/مايو 2022، عندما كان لا يزال أمير ويلز، مكان والدته إليزابيث الثانية بسبب وضعها الصحي المتدهور.

جلس الملك تشارلز الثالث مرتدياً التاج الإمبرطوري الاحتفالي على عرش مجلس اللوردات وعلى يساره زوجته كاميلا.

قبيل وصوله إلى وستمنستر، أجرى الحرس الملكي عملية التفتيش التقليدية لأقبية البرلمان بحثاً عن متفجّرات، في إشارة إلى المحاولات الفاشلة التي قام بها الكاثوليك لتفجير المبنى في العام 1605.

تمّ احتجاز نائبة في البرلمان “رهينة” في قصر باكنغهام بشكل رمزي، لضمان “العودة الآمنة للملك” إلى مقرّ إقامته.

بده-مهك/ناش-ريم-غد/ص ك