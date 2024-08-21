تشييع آلان ديلون السبت في دارته بوسط فرنسا

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تقام السبت جنازة النجم آلان ديلون، أحد أيقونات السينما الفرنسية، الذي توفي الأحد الماضي عن 88 عاما، وذلك في دارته في وسط فرنسا، بحسب مصادر عدة.

ومن المقرر أن تقام جنازة الممثل، الذي أثارت وفاته سيلا من رسائل التكريم من حول العالم، في الساعة الخامسة مساء في منطقة دوشي مونكوربون بمقاطعة لواريه حيث أمضى آخر سنوات حياته وصولا إلى وفاته، بحسب قناتي “سي نيوز” و”بي اف ام تي في” الفرنسيتين.

وسيترأس الجنازة المونسنيور جان ميشال دي فالكو، أسقف غاب (جنوب شرق فرنسا) سابقا، والذي يعرف آلان ديلون “منذ زمن طويل”، على ما أوضح الأسقف لوكالة فرانس برس من دون تحديد المكان أو التوقيت.

وقد أبدى الممثل في مراحل سابقة رغبته في أن يُدفن في منزله، بالقرب من كلابه، ما يتطلب الحصول على إذن من المحافظة. كما طلب أن يقتصر الحضور خلال التشييع على بضع عشرات من أقاربه، من دون مراسم تكريم وطنية.

كان ديلون، المعروف بعشرات الأدوار السينمائية على مدى عقود، يحظى بإعجاب كبير خارج فرنسا، وكان أحد أبرز أيقونات السينما الفرنسية، لكنه أثار الجدل أيضا بسبب مواقفه التي كانت توصف بأنها رجعية أو ذكورية.

وبوفاته، تُطوى حقبة ذهبية في تاريخ السينما الفرنسية استمرت بين ستينيات القرن العشرين وثمانينياته، كانت خلالها الأفلام الفرنسية محط تقدير حول العالم.

وقد رحل آلان ديلون بعد وفاة أكثرية الأشخاص الذين أحب أو تعاون معهم، مثل الممثلين جان غابان ولينو فنتورا ورومي شنايدر أو المخرجين الإيطاليين لوتشينو فيسكونتي ومايكل أنجلو أنطونيوني.

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