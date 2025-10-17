تصاعد اتهامات الحوثيين لوكالات دولية يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية باليمن

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) – أثار تصعيد لهجة زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي ضد وكالات ومنظمات الأمم المتحدة واتهامها صراحة بالمشاركة في “أنشطة تجسسية وعدوانية” ضد جماعته مخاوف وقلقا بين اليمنيين ومنظمات إغاثة من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

ويواجه الملايين في اليمن أزمة جوع وارتفاعا في أسعار الغذاء وتضخما حادا، بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب التي صنعت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وسط تحذيرات دولية ومحلية من مجاعة قد تضرب البلاد خلال 2026.

وفي خطاب حاد بثه التلفزيون لزعيم الجماعة المتحالفة مع إيران مساء الخميس، اتهم الحوثي منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، بالمشاركة في “أنشطة تجسسية وعدوانية”، قائلا إن بعض موظفيها لعبوا دورا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع الحكومة التابعة للحوثي في صنعاء وأدت إلى مقتل رئيسها وعدد من وزرائها أواخر أغسطس آب.

وقال الحوثي إن الجماعة تمتلك “معلومات قاطعة ودلائل واضحة” على ضلوع “خلايا تجسسية” من داخل المنظمات الإنسانية، مشيرا إلى أن تلك الخلايا “قامت برصد اجتماع الحكومة والإبلاغ عنه للعدو الإسرائيلي”.

وتوترت العلاقة بين سلطات الحوثيين والمنظمات الإنسانية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، خاصة منذ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات رفيعة بصنعاء قبل نحو شهرين.

ورفضت الأمم المتحدة في وقت سابق بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثي لموظفيها في اليمن، مؤكدة أن هذه المزاعم “مقلقة للغاية” و”تعرض حياة العاملين في القطاع الإنساني للخطر”.

وحذر عاملون في مجال المساعدات الإغاثية ومسؤولون باليمن يوم الجمعة من تداعيات اتهامات الحوثي لمنظمات الأمم المتحدة على مستقبل العمل الإنساني في البلاد.

* المزيد من المشاريع التنموية مهددة

قال صالح السقاف مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب إن الاتهامات الصادرة عن زعيم جماعة الحوثي “خطيرة ومحاولة لعزل اليمن عن المجتمع الدولي”.

وأوضح أن تاريخ الجماعة مليء بالاعتداءات على مقار المنظمات الدولية، واختطاف موظفيها، وفرض قيود تعسفية على حركة الإغاثة، وهو ما وثقته تقارير دولية سابقة.

وقال إن اتهامات زعيم الحوثيين لموظفين أمميين “بالضلوع في أعمال تجسس ورفع إحداثيات لإسرائيل”، تهدف إلى تشويه دور الهيئات الإنسانية.

وقال رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء لرويترز بعدما طلب عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، إن اتهامات الحوثي قد تتسبب في وقف مزيد من المشاريع التنموية بعد توقف عشرات منها منذ مطلع العام الحالي بسبب نقص التمويل وإيقاف المساعدات الأمريكية وتراجع الدعم الدولي.

وقال وفيق صالح الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات لرويترز إن زعيم الحوثيين لجأ لهذه الاتهامات للهروب من الأزمات التي تعيشها جماعته، مع تعقد الأوضاع الإنسانية والمعيشية في صنعاء والمدن المجاورة.

واليمن محور إحدى أكبر العمليات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عشرة أعوام.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ومحلية يوم الخميس من احتمال تفاقم أزمة الجوع في اليمن العام المقبل 2026 “مع استمرار النقص الحاد في التمويل خلال العام الجاري ما يهدد بانزلاق ملايين اليمنيين في أنحاء البلاد نحو مستويات عالية من الفقر والجوع”.

