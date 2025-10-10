تصاعد الاستياء فيما الشلل الحكومي في الولايات المتحدة يهدد رواتب العسكريين

يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة عطلة أسبوعية ما يعني أن الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع الشهر مستمر حتى الثلاثاء على الأقل فيما يتصلب الحزبان في مواقفهما أكثر من أي وقت ويواجه الجيش احتمالا غير مسبوق بعدم دفع رواتب عناصره.

ويخوض الجمهوريون والديموقراطيون مواجهات غاضبة في أروقة الكونغرس، مع تصاعد الاستياء إزاء تفاقم أزمة تمويل الحكومة التي تضرب الخدمات العامة يوما بعد يوم.

ويتزايد الضغط على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لعقد جلسة لمجلس النواب المغلق للتصويت على مشروع قانون طارئ لتوفير رواتب للعسكريين على الأقل.

غير أن جونسون متمسك بموقفه وقال للصحافيين الجمعة “سنعود إلى هنا ونستأنف الجلسة التشريعية بمجرد أن يعيد أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون تشغيل الأضواء”.

ولن يتلقى نحو 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية رواتبهم المستحقة الأربعاء المقبل، في سابقة لم تسجَّل في أي من حالات الإغلاق الحكومي في التاريخ الحديث.

ومع بقاء مجلس الشيوخ في عطلة حتى الثلاثاء المقبل، يتضاءل الأمل أمام الموظفين الفدراليين الذين يتساءلون متى سيتقاضون رواتبهم.

وقال جونسون “مزاجنا ليس جيدا هنا في مبنى الكابيتول، إنه يوم كئيب. اليوم هو أول يوم يحصل فيه موظفو الحكومة الفدرالية في أنحاء الولايات المتحدة على رواتب جزئية”.

وأضاف “بفضل عرقلة الديموقراطيين للنظام هنا، فإن هذا هو الراتب الأخير الذي سيحصل عليه 700 ألف موظف فدرالي إلى أن يقرر الديموقراطيون في واشنطن القيام بعملهم وإعادة فتح الحكومة”.

وبرزت التوترات بين الحزبين بوضوح هذا الأسبوع إثر مواجهات بين جونسون وأعضاء ديموقراطيين بمجلس الشيوخ حول الإغلاق الحكومي أمام وسائل إعلام.

وعقب مؤتمر صحافي لقيادة الحزب الديموقراطي في مجلس النواب، انتقد عضو الكونغرس الجمهوري مايك لولر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، بشدة لدوره في الإغلاق.

وطلب جيفريز من لولر “الصمت” وتبادل الاثنان انتقادات لاذعة، قبل أن يصف جيفريز لولر لاحقا بأنه “مهرج خبيث”.

– الشعب سئم الفوضى –

توقفت الأعمال الحكومية غير الأساسية بعد الموعد النهائي لتمويل الحكومة في 30 أيلول/سبتمبر، عندما عرقل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ مرارا مشروع قرار للجمهوريين بإعادة فتح الوكالات الفدرالية.

وتمثلت نقطة الخلاف في رفض الجمهوريين تضمين مشروع القرار نصا يتناول تمديد حزم الدعم المرتبطة بالرعاية الصحية لـ 24 مليون أميركي.

مع تزايد احتمال إطالة أمد الإغلاق يوما بعد يوم، يأمل أعضاء الكونغرس في تدخل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لكسر الجمود.

ولم يبد ترامب اهتماما يذكر وسط تركيزه على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإرسال قوات فدرالية لقمع احتجاجات في مدن ينتمي حكامها للحزب الديموقراطي مثل شيكاغو وبورتلاند.

وقال جيفريز في مؤتمر صحافي “يستطيع دونالد ترامب أن يجد وقتا للعب الغولف، لكنه لا يُكلف نفسه عناء التفاوض على اتفاق بين الحزبين لإعادة فتح الحكومة… ويظل الجمهوريون في مجلس النواب في إجازة لثلاثة أسابيع”.

أضاف “لقد سئم الشعب الأميركي الفوضى والأزمات والارباك الذي ألحقه دونالد ترامب بالبلاد وسيطرة الجمهوريين الكاملة على الكونغرس”.

