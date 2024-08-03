تصاعد المخاوف من اشتعال الشرق الأوسط مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي

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تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع في الشرق الأوسط السبت، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وكثّفت دول غربية دعواتها لرعاياها الى مغادرة لبنان وإيران، مع إعلان بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها.

واتهمت الجمهورية الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله إسرائيل باغتيال هنية، بعد ساعات على الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.

ووري هنية الثرى الجمعة في مقبرة في مدينة لوسيل شمال الدوحة، بعدما شارك الآلاف في الصلاة عليه في العاصمة القطرية حيث كان يقيم في المنفى.

لم تعلق الدولة العبرية على اغتيال هنية، لكنها تعهدت بتدمير حماس بعد هجومها غير المسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها، والذي أدى إلى رد عسكري إسرائيلي مدمر في قطاع غزة.

وتعهد القادة الإيرانيون وكذلك حزب الله اللبناني وحماس الفلسطينية بالانتقام لمقتل هنية وشكر. وتوعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بإنزال “عقاب قاسِ” بإسرائيل، متهّماً إياها باغتيال “ضيفنا العزيز في بيتنا”.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده على “مستوى عالٍ جدا” من الاستعداد لأي سيناريو “دفاعي وهجومي”.

– “غادروا في الحال” –

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة أنه على ضوء “احتمال التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو شركائها ووكلائها”، أمر وزير الدفاع لويد أوستن “بإدخال تعديلات على الموقف العسكري الأميركي بهدف تحسين حماية القوات الأميركية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتّحدة للردّ على شتّى الحالات الطارئة”.

وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستنشر المزيد من السفن الحربية التي “تحمل صواريخ بالستية دفاعية” و”سربا إضافيا من الطائرات الحربية” لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

دبلوماسيا، حثّت سفارة الولايات المتحدة السبت رعاياها على مغادرة لبنان عبر “حجز أي بطاقة سفر متاحة”.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان “التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع. وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال”.

في بيروت، قال ناجي دركسبار (51 عاماً)، وهو صاحب متجر، إنه إذا وقعت حرب “ليس بيدنا حيلة، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحصل”، مضيفا “طبعاً هناك خوف، ننتظر كل يوماً بيومه. وإذا حصلت الحرب لا نستطيع أن نفعل شيئاً”.

– “تل أبيب وحيفا” –

أدت الحرب في غزة إلى فتح جبهات ضد إسرائيل من حزب الله والحوثيين اليمنيين الذين يشكلون، مع حماس وفصائل عراقية، ما تسميه إيران “محور المقاومة”.

والسبت، توقّعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن يردّ حزب الله بضربات “في عمق” إسرائيل و”لا يكتفي بأهداف عسكرية”، بعدما أكد الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن “الردّ آت حتماً” على اغتيال شكر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان السبت أن هنية قتل بواسطة “مقذوف قصير المدى” أطلق على مقر إقامته.

وتوعد الحرس قائلا “سيتلقى النظام الصهيوني المغامر والإرهابي الرد على هذه الجريمة وهو العقاب الشديد في الزمان والمكان والكيفية المناسبة”.

من جهتها، أوردت صحيفة “كيهان” المحافظة المتشددة السبت أن “مناطق مثل تل أبيب وحيفا والمراكز الاستراتيجية وخاصة مقار إقامة بعض المسؤولين المتورطين في الجرائم الأخيرة هي من بين الأهداف”.

ويعيد التوتر الراهن الى الأذهان المخاوف من التصعيد في مطلع نيسان/أبريل، حين اتهمت إيران إسرائيل بشنّ ضربة جوية دمّرت مبنى قنصليتها في دمشق، ما أدى الى مقتل ضباط في الحرس الثوري.

وردّت طهران في حينه بهجوم غير مسبوق على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ. وأكدت إسرائيل وحلفاؤها في حينه أنهم تمكنوا من إسقاط الغالبية العظمى منها.

في هذه الأثناء، تستمر دائرة العنف اليومي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ونعى حزب الله السبت عنصرا قال مصدر أمني إنه قضى بنيران “طائرة إسرائيلية مسيّرة” في جنوب لبنان، وأعلن الحزب مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل.

– إلغاء رحلات جوية –

في مؤشر على القلق المتزايد، أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار بيروت، ومن بينها شركة لوفتهانزا الألمانية حتى 12 آب/أغسطس.

ومددت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة ترانسافيا تعليق الرحلات حتى الثلاثاء، وستقطع الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها اعتبارا من الاثنين.

كما علقت لوفتهانزا رحلاتها إلى تل أبيب حتى 8 آب/أغسطس.

من جهتها، أعلنت السويد إغلاق سفارتها في بيروت ودعت رعاياها إلى مغادرة البلاد.

– عشرة قتلى في غزة وتسعة في الضفة –

يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته في غزة بعد مرور قرابة عشرة أشهر على بدء الحرب إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف 1197 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

ووفق الدفاع المدني، أدت غارة إسرائيلية على مجمع مدرسي يؤوي نازحين إلى مقتل عشرة أشخاص في مدينة غزة شمال القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر والمهدد بالمجاعة بحسب تأكيدات الأمم المتحدة.

أما الجيش فقال إنه شنّ غارات جوية استهدفت عناصر “في مجمّع قيادة وسيطرة لحماس كان يستخدم في الماضي كمدرسة حمامة في مدينة غزة”.

وتسبّب القصف الإسرائيلي المدمّر والهجوم على قطاع غزة بمقتل 39550 شخصا، غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

في الضفة الغربية المحتلة، قتل تسعة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين منفصلتين السبت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “خلايا” مقاتلين.

وقال مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم في بيان “وصل خمسة شهداء إلى المستشفى إثر غارة شنتها مسيرات إسرائيلية على مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا”.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين آخرين قتلوا في غارة جوية ثانية وقعت بعد ساعات في طولكرم.

بور-كاب/دص-ح س/كام