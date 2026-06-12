تصريحات ترامب منذ مارس بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران

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من آندي سوليفان

واشنطن 12 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن توصلت إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، لكنه أوضح أنه ينقصه اللمسات الأخيرة، كما نفى الروايات التي تفيد بأن الاتفاق يصب في مصلحة طهران.

ومنذ اندلاع الصراع في 28 فبراير شباط ، صرح ترامب مرارا بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بات وشيكا.

إليكم بعض الأمثلة:

• في 23 مارس آذار قال ترامب متحدثا على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “اتفقنا على نقاط اتفاق رئيسية، بل جميع النقاط تقريبا… أعتقد أن هذا أمر سيحدث”.

• في 30 مارس آذار كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “تسنى إحراز تقدم كبير، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب من الأسباب، وهو ما قد يحدث… فسوف نفجر جميع محطات توليد الكهرباء الإيرانية وندمرها بالكامل”.

• في 31 مارس آذار قال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض “سننهي (الحرب) قريبا جدا… في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.

• في السابع من أبريل نيسان كتب في منشور على منصة إكس للإعلان عن وقف لإطلاق النار “اتفقت الولايات المتحدة وإيران على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا، لكن فترة أسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ”.

• في 16 أبريل نيسان قال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض “سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

• في 17 أبريل نيسان قال ترامب متحدثا في فعالية (تيرنينج بوينت يو.إس.إيه) في فينيكس “ينبغي إتمام هذه العملية بسرعة كبيرة، فقد جرى التفاوض على معظم النقاط والاتفاق عليها بالفعل”.

• في الخامس من مايو أيار كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “تسنى إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران”.

• في السابع من مايو أيار قال ترامب لصحفيين عند بركة الانعكاس الشهيرة أمام نصب لنكولن التذكاري بواشنطن “قد لا يحدث ذلك (اليوم)، لكنه قد يحدث في أي يوم”.

• في 18 مايو أيار كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “طلب مني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأجيل هجومنا العسكري المزمع على إيران، والذي كان مقررا غدا، وذلك بسبب انعقاد مفاوضات جادة في الفترة الراهنة، وأنهم يرون، بصفتهم قادة وحلفاء عظماء، أنه سيجري التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول واسع من الولايات المتحدة، وكذلك جميع دول الشرق الأوسط وخارجه”.

• في 19 مايو أيار قال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض “أعتقد أننا سننتهي من ذلك بسرعة كبيرة، ولن يمتلكوا سلاحا نوويا، ونأمل في أن ننجز ذلك بطريقة جيدة للغاية”.

• في 23 مايو أيار كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “تسنى التفاوض على اتفاق بشكل كبير بين الولايات المتحدة وإيران والعديد من الدول الأخرى، ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليه”.

• في الثالث من يونيو حزيران قال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض “المفاوضات تسير على نحو جيد للغاية. قد تحدث، وقد لا تحدث، ولكن إن تمت، فمن الممكن أن يكون (الإعلان) خلال مطلع الأسبوع”.

• في 11 يونيو حزيران قال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض “توصلنا للتو إلى تسوية رائعة مع إيران… سيعاد فتح مضيق هرمز رسميا فور توقيعنا، وهو ما قد يحدث قريبا جدا، ربما خلال مطلع الأسبوع في أوروبا”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)