تصريحات منسوبة لترامب بحق ميلوني تثير غضبا في إيطاليا

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ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الجمعة زيارة الى الولايات المتحدة كانت مقررة بعد أيام، عقب تصريحات للرئيس دونالد ترامب في حق رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي أعربت عن “صدمتها”.

وأوردت قناة “لا7” التلفزيونية الإيطالية أن ترامب قال في حديث أدلى به هاتفيا، إن ميلوني توسلته لالتقاط صورة معه على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا هذا الأسبوع، وفقا لنص المقابلة المنشور على موقع القناة.

وفي حين لم تبث القناة التسجيل الصوتي الأصلي، نقل نصّ المقابلة عن ترامب قوله إن ميلوني “أرادت بشدة أن تلتقط لها صورة معي. ما كنت لأفعل ذلك لكنني أشفقت عليها”.

وتعليقا على ذلك، نشرت رئيسة الوزراء الجمعة على إكس مقطع فيديو قالت فيه إنها “مصدومة” من ذلك، واصفة ما زعمه الرئيس الأميركي بأنه “مختلق كليا”.

وأضافت “لا أفهم لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذا الشكل تجاه حلفائه، علما أنها ليست المرة الأولى”.

وأعربت عن أسفها “لكونه لا يُظهر الحزم نفسه تجاه أعداء الغرب، تجاه أعداء الولايات المتحدة، تجاه قادة يتصرف معهم، على العكس، بقدر أكبر بكثير من التهاون”.

وعقب ذلك، أعلن تاياني عبر منصة اكس إلغاء زيارته للولايات المتحدة التي كانت مقررة في 21 و22 حزيران/يونيو، منددا بـ”تصريحات خطيرة ومهينة”.

وإثر قمة مجموعة السبع في ايفيان الفرنسية الاربعاء، تحدثت ميلوني عن “أجواء ايجابية جدا”، نافية وجود “أي خلاف” بين ترامب وقادة الدول الاخرى.

لكنها أوضحت انها تتشارك وترامب “شخصية قوية”، علما انها شوهدت مرارا الى جانب الرئيس الاميركي خلال القمة، وخصوصا حين جلسا معا على أريكة وبدا ان ترامب يربت على كتفها.

وسبق لترامب أن وجّه انتقادات إلى ميلوني في نيسان/أبريل الماضي لرفضها إشراك بلادها في الحرب ضد إيران.

وكانت ميلوني التي انتُخبت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 على رأس حكومة ائتلافية محافِظَة جدا، تُعد من أقرب حلفاء ترامب في أوروبا، وخصوصا أنها سعت غالبا الى تقليص التباينات بين الولايات المتحدة والقارة العجوز.

بدوره، أكد وزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو دعمه لرئيسة الوزراء، وكتب على منصة اكس “لا اتصور أن جورجيا ميلوني ستطلب صورة مع أي كان، حتى قسرا. في المقابل، يمكنني أن اتصور مقدار الجهد الذي بذلته لتجاهل تصريحات ترامب قبل بضعة أسابيع بهدف خدمة مصالح إيطاليا وأوروبا والغرب”.

وأدلى وزير العدل كارلو نورديو بموقف يصب في التوجه نفسه، معتبرا أن ما قاله ترامب هو بمثابة “ضربة قاسية” للعلاقات بين روما وواشنطن.

كمك-دت/ب ح-ب ق/كام