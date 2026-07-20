تصعيد إيراني أمريكي يفاقم المخاوف بشأن الملاحة وإمدادات المياه

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دبي/القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط عقب ليلة جديدة من القصف الأمريكي للمدن الإيرانية في إطار تبادل الهجمات الذي قوض اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الجانبين.

وقفزت أسعار النفط لفترة وجيزة فوق 90 دولارا للبرميل بعد تجدد تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضربات الأحدث ووصفها بأنها رد على مقتل جنود أمريكيين، وذلك رغم تزايد الضغوط السياسية في الداخل جراء ارتفاع أسعار البنزين.

وتصاعد الصراع ليشمل هجمات على محطات لتحلية المياه، مما يزيد من احتمالية حدوث نقص في المياه في مناطق من الخليج وفتح جبهة جديدة في حرب تهدد البنية التحتية المدنية بشكل متزايد.

ورغم تبادل الجانبين للضربات، أشارت طهران وواشنطن، كل على حدة، إلى الاستعداد للعودة إلى المفاوضات.

وقال ترامب إن الضربات الأمريكية الأحدث نُفذت “تكريما… للوطنيين العظماء”، في إشارة إلى ما يصل إلى ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا جراء هجمات إيرانية في الآونة الأخيرة.

* إيران: انفجارات على ناقلتين

أعلن الحرس الثوري اليوم الاثنين أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجارات وتوقفتا عن الإبحار بعد محاولتهما عبور ما وصفه بأنه مسار جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري قد أعلن أمس الأحد وقوع “حادثة” لسفينتين في المنطقة نفسها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعتان مرتبطتين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من الواقعة على الفور. ولم يتضمن بيان الحرس الثوري أي تفاصيل عن الناقلتين أو أي إصابات.

في سياق منفصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته قبالة سواحل سلطنة عمان على مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن السفينة صارت بدون توجيه لكن طاقمها بخير.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات التي استمرت لليلة التاسعة على التوالي ضد إيران هدفت إلى “تقويض” قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في الممرات الملاحية الحيوية للمضيق، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن مراسليها، أن صواريخ أمريكية ضربت عدة مدن إيرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن دوي انفجارات سُمع في تبريز وتشاباهار وكوناراك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني. ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فقد قُتل شخص وأصيب آخرون بجروح جنوب غرب تبريز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف طائرة أمريكية في مطار العقبة بالأردن بصواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف مواقع ومعدات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية بالكويت، وكذلك مواقع في سوريا.

وفي البحرين، أفادت وزارة الداخلية بسماع دوي صفارات إنذار صباح اليوم الاثنين، بينما أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة معادية إثر هجوم إيراني.

* هجوم على محطة لتحلية المياه

قالت الحكومة الكويتية إن محطة لتحلية المياه تعرضت لهجوم أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في اندلاع حريق، في ما وصفتها بأنها ضربة مباشرة على البنية التحتية المدنية الحيوية.

ومحطات تحلية المياه هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب في العديد من دول الخليج وتوفر الإمدادات لعشرات الملايين في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافا.

واتهمت إيران يوم السبت الولايات المتحدة باستهداف إحدى محطات تحلية المياه التابعة لها، وكررت التهديد بعزمها استهداف محطات مماثلة في دول الخليج ردا على الهجمات الأمريكية على بنيتها التحتية. ولم تؤكد الولايات المتحدة استهداف أي محطة لتحلية المياه في إيران.

• أمريكا وإيران لا تستبعدان العودة إلى الدبلوماسية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف إيران ما دامت تشن هجمات على حركة الشحن التجاري العالمي.

وأضاف روبيو “مضيق هرمز ممر مائي دولي، وهم يواصلون شن هجمات على السفن فيه”.

وتابع “ما دامت إيران مصرة على السيطرة على ممر مائي دولي، فسيتعين علينا الرد. والولايات المتحدة منفتحة دائما على حل دبلوماسي”.

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية هي الأخرى، ردا على سؤال حول ما إذا كان باب الحوار مع الولايات المتحدة قد أُغلق، إلى أن طهران لا تستبعد العودة إلى الدبلوماسية رغم تصاعد العنف.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي اليوم الاثنين “الدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب”.

وأضاف بقائي أن وزير الداخلية الإيراني سيجري محادثات اليوم الاثنين في باكستان، الوسيط الأبرز بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الصراع، لكنه ذكر أن الزيارة ستركز على القضايا الثنائية.

وبدأ الصراع بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط سعيا لتعطيل برنامجيها النووي والصاروخي وإضعاف وكلائها في المنطقة. وأودى الصراع بحياة الآلاف معظمهم في إيران ولبنان.

* ضغط على محطات الوقود

تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة حاجز الأربعة دولارات للجالون اليوم الاثنين، وهو سعر يمثل عبئا ماليا على الأسر. وكانت الأسعار قد انخفضت دون هذا المستوى في يونيو حزيران بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وربما يواجه الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب ردة فعل سلبية من الناخبين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وأعلن الجيش الأمريكي مقتل جنديين في الأردن يوم الجمعة، وفقدان ثالث. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأحد العثور على رفات لم تتحدد هويته في موقع هجوم الجمعة وأن عملية فحص الرفات لا تزال جارية.

وقال ترامب إن الحملة ضد إيران تحقق أهدافها.

وأضاف “لقد تضررت إيران بشدة… نحن نسيطر على المضيق، وهم لا يسيطرون على شيء… لكننا وجهنا لهم ضربة قوية أخرى الليلة. وقد فعلنا ذلك تكريما لذكرى ثلاثة – ربما ثلاثة، وليس اثنين – من الوطنيين العظماء”.

(شارك في التغطية حاتم ماهر من القاهرة وإدريس علي ومايكل مارتينا من واشنطن – إعداد مروة سلام ومروة غريب للنشرة العربية)