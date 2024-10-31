تصويت مبكر غير مسبوق في الولايات المتحدة يغذي آمال المتنافسين

afp_tickers

5دقائق

أدلى أكثر من 57 مليون ناخب أميركي بأصواتهم في التصويت المبكر، ويغذي هذا الإقبال الاستثنائي في الانتخابات الأميركية آمال كلا المعسكرين المتنافسين حتى لو يظل صعب االتحليل والتفسير.

وبينما لا تزال الاستطلاعات تمنح المرشحين نتائج متقاربة قبل 5 أيام من الانتخابات، يواصل كل من الديموقراطيين والجمهوريين حثّ الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع في أسرع وقت.

وحتى في هذا الموضوع، أرسل المرشح دونالد ترامب رسائل متناقضة.

وفي معسكر الديموقراطيين، أعلن كل من الرئيس جو بايدن وتيم وولز المرشح لمنصب نائب الرئيس والرئيس السابق باراك أوباما اختيار تصويتهم قبل يوم الاقتراع ودعوا الناخبين إلى الاقتياد بهم.

ويمثل هذا العدد ثلث إجمالي الناخبين الذين انتخبوا بالفعل في انتخابات العام 2020.

وفي جورجيا، أدلى أكثر من 3 ملايين شخص بأصواتهم، ما يمثل 45% من عدد الناخبين المسجلين، وهو رقم قياسي، وفقاً لبراد رافنسبيرجر أحد كبار المسؤولين من الجمهوريين.

وهذه هي حال عدة “ولايات متأرجحة” أخرى، تلك الولايات الحاسمة لتحقيق الفوز النهائي، مثل ولاية كارولاينا الشمالية.

إنها “انتخابات مهمة” لدولة “الديموقراطية”، على ما يوضح براد هاينز، الناخب من ولاية ويسكونسن والذي انتظر في الطابور للإدلاء بصوته شخصيا في اليوم الذي افتتح فيه التصويت المبكر.

ويضيف ضابط الشرطة المتقاعد البالغ 73 عاما “أردت أن أذهب للتصويت وأبرهن للجميع أنه يتعين عليهم أن يفعلوا الشيء نفسه”.

– الفارق بين النساء والرجال –

ويبين الأستاذ في جامعة برينستون جوليان زيليزر لوكالة فرانس برس إن “معرفة الناخبين للمرشحين ملحوظة للغاية” وهو ما يفسر ارتفاع نسبة المشاركة.

يعد هذا التصويت بمثابة نعمة لفرق الحملة، وفقًا للخبير السياسي بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد الذي يتابع التصويت المبكر عن كثب.

ويؤكد في مقطع فيديو “كل من هؤلاء الناخبين هو شخص قامت فرق الحملة بحذفه من قوائمها، وكل ناخب قاموا بحذفه لن يعيدوا الاتصال به”.

ولكن وفي تقديره، فإن هذا التصويت المبكر لا يشبه ما حدث في السنوات السابقة، وبالتالي فمن الصعب التوقع.

واستنادا للأرقام التي جمعها مركزه في ست ولايات هي كولورادو وجورجيا وأيداهو وميشيغان وكارولاينا الشمالية وفرجينيا، تمثل النساء حوالى 55% من التصويت المبكر، مقارنة بنسبة 45% للرجال.

وهي نتيجة ستسعد الديموقراطيين، حتى لو كان من المستحيل التاكيد ما إذا كان ذلك سيتحقق في ما تبقى من مسار الانتخابات.

وفي استطلاعات الرأي، تعتمد كامالا هاريس التي جعلت الدفاع عن الإجهاض أحد مواضيع حملتها الانتخابية، بشكل كبير على أصوات النساء.

وتأمل في إقناع المحافظين المعتدلين بالانضمام إلى المعسكر الديموقراطي بفضل هذه المسألة.

من جانبهم، يشير الجمهوريون إلى أنه وفقا للاستطلاعات، فإن المزيد من مؤيديهم يصوتون بشكل مبكر.

ويظهر الفارق أنه على النقيض من الانتخابات السابقة، لم يعد هناك سوى عدد أكبر منهم بين الديموقراطيين 39% مقابل 36% لدى الجمهوريين.

وفي تجمع انتخابي مساء الأربعاء، رحب المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ”السجل التاريخي في التصويت المبكر” وزيادة عدد الجمهوريين.

هناك شيء واحد مؤكد هو أن هذا التصويت لم يبح بعد بأسراره. فقد فُتحت تحقيقات في الأيام الأخيرة بعد الحريق الذي أتى على العديد من صناديق الاقتراع في ولايات واشنطن وأوريغون وأريزونا، من جهة ساحل المحيط الهادئ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المعدل المرتفع للتصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، حيث لا يمكن فرز بطاقات الاقتراع حتى يوم الانتخابات، قد يؤخر إعلان النتائج على الصعيد الوطني.

تيب/اج/ب ق