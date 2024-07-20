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تضرر سفينة شحن جراء هجوم بمسيرة قبالة اليمن (وكالة بريطانية)

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تعرضت سفينة تجارية لهجومين بمسيرات قبالة سواحل اليمن السبت لكنها واصلت رحلتها رغم إصابتها بأضرار، على ما قالت وكالة بريطانية للأمن البحري.

وقالت وكالة “عمليات التجارة البحرية للملكة المتحدة” (UKMTO) التي تديرها البحرية البريطانية، إن الهجوم وقع على بعد 64 ميلا بحريا (118 كلم)   شمال غرب المخا باليمن قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقالت الوكالة إن السفينة أصيبت أولا جراء مسيرة انفجرت بالقرب منها ملحقة بها أضرارا طفيفة. 

وأضافت أن الهجوم الثاني نفذته مسيرة انفجرت أيضا في مكان قريب، مؤكدة أن الطاقم والسفينة بخير.

وأبلغت السفينة في وقت لاحق عن “سقوط صاروخ على مسافة قريبة” في ما يبدو أنه ضربة صاروخية فاشلة. 

ولم تحدد الوكالة هوية السفينة ولم تذكر من يقف وراء الهجمات. 

منذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومذاك هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية منذ بدء حملتهم ضد السفن، وفقاً لإحصاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وتبنى المتمردون الحوثيون الجمعة هجوما استهدف سفينة شحن ترفع علم سنغافورة بصواريخ ومسيرات، مما أدى إلى نشوب حريق أخمده الطاقم.

ودفعت هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي ينقل عادة حوالي 12 بالمائة من التجارة العالمية.

وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية الخميس عن انخفاض الإيرادات بنسبة 23,4  بالمئة بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر خلال العام الماضي.

هع/غد/ص ك

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