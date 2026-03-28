تضرر نظام الرادار بمطار الكويت إثر هجمات بمسيرات ولا أنباء عن خسائر بشرية
28 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت نقلا عن هيئة الطيران المدني في البلاد أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة تسببت في أضرار كبيرة لنظام الرادار لكنها لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.
وقال متحدث باسم السلطات لاحقا إن الهجمات نفذتها إيران ووكلاؤها والجماعات المسلحة التي تدعمها.
وذكرت الوكالة اليوم أن قوة الإطفاء العام الكويتية أعلنت إخماد حريق اندلع في خزانات وقود بالمطار يوم الأربعاء جراء استهدافه بطائرات مسيرة، وذلك بعد عمليات استمرت 58 ساعة متواصلة.
ومع اتساع نطاق حرب إيران، تشن طهران غارات على إسرائيل ودول خليجية تستضيف منشآت عسكرية أمريكية. وتشن إسرائيل هجمات في لبنان تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران. وبدأ الحوثيون في اليمن إطلاق صواريخ على إسرائيل دعما لإيران.
(تغطية صحفية أحمد طلبة وجيداء طه وحاتم ماهر من القاهرة – إعداد دعاء محمد وشيرين عبد العزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )