تظاهرات جديدة لحركة “جيل زد212” بالمغرب بشكل سلمي

afp_tickers

4دقائق

تظاهر نشطاء حركة “جيل زد 212” الشبابية مساء الجمعة مجددا في مدن عدة للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم و”إسقاط الفساد”، وكذلك رحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، وفق مراسل وكالة فرانس برس ووسائل إعلام محلية.

في الرباط، تجمع عشرات الشباب قبالة مقر البرلمان استجابة لنداء الحركة بالتظاهر لليوم السابع على التوالي، ورددوا شعارات بينها “الشعب يريد الصحة والتعليم”، “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”، “لا يمين لا يسار يجمعنا حب الوطن”.

وقال ياسر (20 عاما) إنه جاء للتظاهر “ضد الفساد وإصلاح التعليم والمستشفيات”، وأضاف “أواجه صعوبات في الكلية لأن مستوى التعليم الذي حصلت عليه في الثانوية لم يكن جيدا”.

كذلك، تظاهر بضع عشرات في أكادير (جنوب)، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس، فيما بثت وسائل إعلام محلية تسجيلات مباشرة لتظاهرات مماثلة في الدار البيضاء (غرب) وفي طنجة (شمال).

وبالإضافة إلى المطالب الاجتماعية، هتف متظاهرون مطالبين برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش الذي تنتهي ولايته خريف العام المقبل.

وأكّدت الحكومة الخميس استعدادها للحوار مع الحركة ونقل النقاش من العالم الافتراضي الى حوار داخل المؤسسات.

وبعدما شهدت العديد من المدن أعمال عنف وصدامات ليلية الثلاثاء والأربعاء أودت بحياة ثلاثة أشخاص، تظاهر ناشطو هذه الحركة بشكل سلمي في أنحاء مختلفة من المملكة الخميس.

في الرباط، ارتدى جانب من المتظاهرين ملابس سوداء حدادا على القتلى، استجابة لنداء الحركة.

وأفادت السلطات بمقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن ليل الأربعاء أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك في جنوب المملكة، خلال أعمال عنف غير مسبوقة أعقبت دعوات التظاهر، في مدن لم تكن ضمن المواقع التي دعت الحركة للخروج فيها ونأت بنفسها عنها.

كما أصيب أكثر من 350 شخصا، غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب وزارة الداخلية.

ليل الخميس الجمعة قالت الحركة في بيان موجه إلى الملك محمد السادس “نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية”.

لكنها عادت لتوضح أنها ستنشر لاحقا “صيغة رسمية” نهائية لمطالبها.

ويجمع اسم هذه الحركة بين “جيل زد” أي الفئة العمرية التي ينتمي إليها أفرادها وهم مواليد نهاية العقد الأخير من القرن الماضي وبداية العقد الأول من القرن الحالي، وبين الرقم 212 وهو رمز الاتصال الهاتفي الدولي في المملكة.

وانطلقت احتجاجاتها السبت لكن السلطات منعتها، وتشكلت على موقع ديسكورد إثر تظاهرات في أكادير منتصف أيلول/سبتمبر عقب وفاة ثماني حوامل في المستشفى العام المحلي.

إسب/كو/الح