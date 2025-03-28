تظاهرات في طهران وصنعاء وبغداد لإحياء “يوم القدس”

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احتشد الآلاف الجمعة في شوارع العاصمة الإيرانية طهران وكذلك في صنعاء وبغداد وعواصم أخرى لإحياء “يوم القدس العالمي” الذي ينظّم سنويا في نهاية شهر رمضان تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة اسرائيل.

وللعام الثاني على التوالي، تطغى التوترات الإقليمية المتصاعدة على إحياء هذه المناسبة التي أصبحت تقليدا سنويا منذ العام 1979 بمبادرة من الجمهورية الإسلامية في إيران.

فقد شنت إسرائيل الجمعة غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار بين التنظيم الموالي لايران وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسبق أن استأنفت الدولة العبرية ضرباتها على قطاع غزة الفلسطيني منذ منتصف آذار/مارس الحالي، حيث تشن أيضا عمليات برية.

وخرج الآلاف إلى الشارع في طهران الجمعة، ولوّح المتظاهرون بالأعلام الإيرانية والفلسطينية وأعلام حزب الله اللبناني.

وذكر صحافي في وكالة فرانس برس أن العديد من المشاركين رفعوا لافتات كتب عليها “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل” ورددوا شعارات مناهضة لأميركا وإسرائيل.

ونظمت تظاهرات مماثلة في أنحاء البلاد بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي.

وفي رسالة عبر الفيديو نشرت الخميس عشية يوم القدس، انتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي “الحيل” و”التصريحات الكاذبة لأعداء” الجمهورية الإسلامية.

– حزب الله يلغي احتفاله –

ويصادف يوم القدس العالمي آخر يوم جمعة من شهر رمضان، وقد تحولّ إلى مناسبة سنويّة بعد اقتراح قائد الثورة في إيران آية الله الخميني عام 1979 أن يخصص هذا اليوم لأجل المدينة المقدسة.

وتدعو التظاهرات لعودة القدس إلى الفلسطينيين.

ودعت السلطات الإيرانيين إلى المشاركة بكثافة في التظاهرات المناهضة لإسرائيل، العدو اللدود لإيران.

وأعلنت رئاسة أركان القوات المسلحة الخميس أن “المقاومة ستستمر حتى تحرير القدس والقضاء على النظام الصهيوني”.

وأضافت أن “الحل الوحيد للقضية الفلسطينية (…) يكمن في استمرار المقاومة والتضامن العالمي لمحاربة النظام الصهيوني”.

وشهد العراق وباكستان وإندونيسيا وحتى جنوب إفريقيا تظاهرات مماثلة.

وأعلن حزب الله الجمعة إلغاء احتفال يوم القدس بعد الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاء في بيان للحزب إنه “نظرا للعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية تقرر إلغاء احتفال يوم القدس المقرر اليوم الجمعة في 28 آذار (مارس) 2025”.

ويقع مكان الاحتفال حيث كان من المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خطابا متلفزا على بعد مئات الأمتار من موقع الغارة.

– “معركتنا ضد الاحتلال” –

وفي اليمن، حيث يعلن المتمردون الحوثيون دعما كبيرا للفلسطينيين، احتشد الآلاف في العاصمة صنعاء ومحافظات عدة لإحياء “يوم القدس العالمي”.

ورفع المشاركون خلال تجمعهم في ميدان السبعين في صنعاء الأعلام اليمنية والفلسطينية وأعلام حزب الله اللبناني، هاتفين بشعار “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”، منددين بالضربات الإسرائيلية على غزة والضربات الأميركية على اليمن.

وخرجت تظاهرات عدة أيضا في محافظتي صعدة معقل الحوثيين في الشمال، والحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، إضافة إلى محافظات أخرى.

ورحبت حركة حماس بالتظاهرات التي شهدتها عواصم عربية وإسلامية.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان “ستظلّ القدس في قلب معركتنا ضد الاحتلال”، مضيفة “نقدر الحراك الشعبي العالمي المستمر دعما لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ورفضا للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة”.

– “لن نسكت” –

وفي العاصمة العراقية بغداد، تظاهر المئات من أنصار الفصائل الموالية لإيران، رافعين أعلام تلك الفصائل إلى جانب الأعلام الفلسطينية واللبنانية.

وهتف المشاركون “كلا كلا أمريكا”، فيما أقدم بعضهم على دوس العلم الإسرائيلي، بحسب فيديوهات لوكالة فرانس برس.

وعلى المنبر الذي أُعدّ لهذه المناسبة، وضع مجسّم يمثل مسجد قبة الصخرة، إلى جانب صور لعدد من شخصيات “محور المقاومة” التي اغتالتها إسرائيل، وأبرزها الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال المتحدث باسم “كتائب سيد الشهداء” كاظم الفرطوسي “إننا في فصائل المقاومة الاسلامية العراقية نقول لفلسطين وشعبها إن حقهم في الأرض وحقهم في المقاومة هو حق طبيعي وغير مكتسب لا يسقط بالتقادم ولا باجتماع قوى الشر. نحن معكم ولن نسكت على ظلمكم”.

بور-سرم-تجغ/ع ش/ب ق