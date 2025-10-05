تظاهرات لأنصار حركة “جيل زد 212” في المغرب لليوم التاسع تواليا

afp_tickers

2دقائق

تظاهر مئات الشباب في عدّة مدن مغربية الأحد للمطالبة بالقضاء على الفساد ورحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، في اليوم التاسع تواليا من مظاهرات تدعو إليها حركة “جيل زد 212”.

وفي الدار البيضاء (الغرب)، احتشد المتظاهرون في حيّ الفداء الشعبي، مردّدين شعار “الشعب يريد إسقاط الفساد” ومطالبين برحيل أخنوش، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

ورفعت شعارات مماثلة في مدينة تطوان (الشمال) حيث احتشد مئات المتظاهرين، وفق الإعلام المحلي.

وفي الرباط، كان الحراك أقلّ زخما مع حوالى مئة شخص تجمّعوا أمام البرلمان، هاتفين “يحيا الشعب” و”الحكومة فاسدة”.

ومنذ 27 أيلول/سبتمبر، تنظّم كلّ ليلة تظاهرات تطالب بإصلاحات في الخدمات العامة للتعليم والصحة بدعوة من حركة “جيل زد 212” التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن هويّة القيّمين عليها.

وتؤكد الحركة التي تضم أكثر من 185 ألف عضو على منصة ديسكورد الطابع السلمي للتظاهرات، رافضة “أي شكل من أشكال العنف أو الشغب أو التدمير”. وهي تقدم نفسها على أنها مجموعة من “الشباب الحر” الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي.

وانطلقت شرارة الحراك باحتجاجات اندلعت منتصف أيلول/سبتمبر في عدة مدن إثر وفاة ثماني حوامل في المستشفى العمومي بأغادير (جنوب) أثناء عمليات ولادة قيصرية.

وبالرغم من تمسّك الحركة بالطابع السلمي لمبادرتها، شهدت بعض المدن أعمال عنف ليل الأربعاء الخميس خلال تظاهرات من هذا القبيل.

وقتل ثلاثة أشخاص على يد الدرك أثناء محاولتهم “اقتحام” مركز شرطة في قرية القليعة قرب أغادير للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات.

وأكّدت الحكومة الخميس استعدادها للحوار مع الحركة ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات.

كاو/م ن/سام