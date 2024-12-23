تظاهرات يمينية وأخرى مضادة لها في ماغديبورغ بألمانيا

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بعد ثلاثة أيام على الهجوم الذي أوقع قتلى في سوق ميلادية في ألمانيا ويشتبه بأن طبيبا سعوديا نفذه، ينظم كلّ من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف ومتظاهرين ضدّه “غاضبين” من “الاستغلال” السياسي للمأساة، الإثنين احتجاجات في مدينة ماغديبورغ.

وصحيح أن دوافع المشتبه به ما زالت غامضة، غير أن هذا الهجوم الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، من بينهم صبيّ في التاسعة، وتسبّب بإصابة أكثر من مئتين، أعاد إلى الواجهة المسائل المتعلّقة بالأمن والهجرة في خضمّ الحملة التي انطلقت في ألمانيا للانتخابات التشريعية المبكرة المزمعة في 23 شباط/فبراير.

وأعرب الطبيب النفسي السعودي البالغ 50 عاما طالب جواد العبد المحسن الذي أوقف مساء الجمعة عن آراء مناهضة للإسلام وغضبه من الموظّفين الحكوميين الألمان المعنيين بشؤون الهجرة وتأييده لسرديات اليمين المتطرّف المشحونة بنظريات المؤامرة حول “أسلمة” أوروبا.

وسبق للسعودية أن طلبت من ألمانيا تسليمها الرجل الخمسيني، بعدما حذّرتها مرارا من أنه “قد يكون خطيرا”، وفق ما أفاد مصدر حكومي في الرياض وكالة فرانس برس.

وكتبت صحيفة “بيلد” الأوسع انتشارا في ألمانيا “صحيح أن ملابسات الحادث الفظيع في ماغديبورغ لم تكشف بعد، لكن من الواضح أن الحملة الانتخابية” ستنقسم إلى قسمين “ما قبل الهجوم وما بعده”، مشيرة إلى أن الحادثة ستعيد إلى قلب “الحملة المتمحورة حتّى الساعة على الوضع الاقتصادي الكارثي لألمانيا” مسائل الأمن والهجرة.

– “استغلال” الحادثة –

ويعتزم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرّف تنظيم تظاهرة عند الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش في مدينة ماغديبورغ الواقعة في شمال شرقي ألمانيا التي ما زالت تحت وقع الصدمة.

وفي التوقيت عينه، من المرتقب إقامة سلسلة بشرية بمبادرة من حركة “غيب هاس كاينيه شانسي” (لا تعطِ الكراهية أيّ فرصة) في موقع الحادثة قرب كنيسة يوهانس (يوحنا) التي تنتشر في باحتها الورود والشموع والدمى القطنية تكريما للضحايا.

وكتبت الحركة “لاحظنا بروع وغضب أن أشخاصا يريدون استغلال هذا الفعل الهمجي لتسخيره في خدمة سياستهم”.

وبعيد الهجوم، سارع حزب “البديل من أجل ألمانيا” للتنديد بتوافد مئات آلاف اللاجئين إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة.

وشدّدت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لهذا الحزب المعادي للمهاجرين والنظام القائم والمؤيّد لروسيا، الإثنين على حسابها في اكس على أن “النقاش بشأن قوانين أمنية جديدة ينبغي ألا يحرف الانتباه عن أن (واقعة) ماغديبورغ ما كانت لتحدث لولا الهجرة غير المضبوطة”.

– شولتس تحت ضغط –

وتعهّدت حكومة المستشار أولاف شولتس من جهتها الأحد إجراء تحقيق سريع ودقيق لمعرفة إن حصل تقصير من جانب الأجهزة الأمنية في تجنّب وقوع الهجوم.

وفي مؤشّر إضافي على الضغوط التي تتعرّض لها الحكومة الألمانية قبل شهرين من الانتخابات التشريعية المبكرة في أواخر شباط/فبراير، تواجه وزيرة الداخلية نانسي فيزر جلسة استجواب تبدأ في 30 كانون الأول/ديسمبر حول أوجه الخلل التي يحتمل أن تكون ساهمت في وقوع الهجوم.

وستستجوبها مع مسؤولين رفيعي المستوى لجنة الرقابة البرلمانية ولجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، وفق ما أفاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس.

وتشكّل خلفية المشتبه به “التي لا تتوافق مع أيّ خلفية معروفة” بحسب السلطات، مصدر حيرة. وهو كان يثير مخاوف في أوساط الجالية السعودية في ألمانيا. وقالت عنه مينا أحدي، رئيسة المجلس المركزي للمسلمين السابقين، إنه “يميني متشدّد مضطرب عقليا يعتنق نظريات المؤامرة” ويكره كلّ من لا يشاركه كراهيته.

وأفادت صحيفة “ميتيلدويتشه تسايتونغ” المحلية بأن زملاءه كانوا يشكّكون في كفاءته الطبية ولقّبوه بـ”دكتور غوغل” لأنه كان يلجأ إلى الانترنت قبل إصدار التشخيص.

ويدور جدل أيضا حول التدابير الأمنية المعتمدة في موقع الحادثة. وقد تسنى للمهاجم سلك مسلك غير خاضع لإجراءات الحماية قبل أن يهجم بسيّارة مستأجرة من طراز “بي ام دبليو” على الحشود.

وردّت سلطات ماغديبورغ بالقول إن هذا المدخل كان مخصّصا لسيارات الإسعاف والإطفاء في حالات الطوارئ.

وعُزّزت التدابير الأمنية المتّخذة في الأسواق الميلادية في ألمانيا، خصوصا من خلال تقييد النفاذ إلى المداخل بحواجز إسمنتية، عقب حادثة مماثلة ارتكبت قبل ثماني سنوات في سوق ميلادية في برلين أودت بحياة 13 شخصا.

واعتبر بيتر نويمان الخبير في مكافحة الإرهاب في تصريحات لأسبوعية “دير شبيغل” أن “فعالية التدابير الأمنية تقاس نسبة إلى الحلقة الأضعف فيها. فإذا كان مدخل واحد غير محمي، فإن كلّ الحواجز الإسمنتية الأخرى لا تجدي نفعا”.

بور-الب/م ن/الح