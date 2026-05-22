تظاهرة أمام السفارة الأميركية في هافانا دعما لراوول كاسترو

على وقع هتافات “ليحيا راوول”، تظاهر الآلاف دعما لراوول كاسترو الجمعة أمام السفارة الأميركية في هافانا، تنديدا بتوجيه الولايات المتحدة اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق البالغ 94 عاما.

واتهم القضاء الأميركي الأربعاء كاسترو بقتل أربعة أميركيين عام 1996، على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين كان يقودهما طياران ينتميان إلى منظمة معارضة لشقيقه فيدل كاسترو (1926-2016) الذي قاد الثورة في كوبا، في وقت كان وزيرا للدفاع.

وشارك الآلاف بينهم العديد من العسكريين والشرطيين وموظفي الدولة، في التظاهرة التي جرت في ساحة مقابلة للسفارة أطلق عليها اسم “المنبر ضد الإمبريالية”، بحسب مراسلي فرانس برس.

وتصدّر التحرّك الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ومسؤولون جميعهم بالبدلة العسكرية، فيما غاب عنها كاسترو.

وأعلن خيراردو هرنانديز الجاسوس السابق الذي تسلل إلى الولايات المتحدة وأطلق سراحه عام 2015، “أحمل رسالة وصلتنا للتو من الجنرال (كاسترو)، يقول إنه ممتنّ من كل قلبه للتضامن الذي أعرب عنه شعبنا”، وأنه “سيواصل طالما بقي على قيد الحياة، السير في مقدّم شعبنا والدفاع عن ثورتنا”.

وكان بين الحشود أولاد الرئيس السابق الأربعة، ولا سيما ابنته النائبة مارييلا وابنه أليخاندرو الذي أدى دورا أساسيا في المفاوضات السرية التي قادت عام 2015 إلى معاودة العلاقات الكوبية الأميركية.

كما شارك في التظاهرة أحفاده وبينهم راوول غييرمو رودريغيز كاسترو الذي يؤدي دورا حاليا في المفاوضات الصعبة الجارية منذ أشهر بين البلدين.

وهتف المشاركون متوجّهين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لا تكن أحمق، تذكر خيرون!”، في إشارة إلى محاولة الغزو الفاشلة التي نفذها منفيون كوبيون دربتهم وموّلتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في خليج الخنازير عام 1961 قرب شاطئ يُعرف باسم “خيرون”.

وقالت إديميسلي فيغا (53 عاما) الموظفة في وزارة الداخلية، لفرانس برس إن “الدفاع عن راوول من هذا المنبر المناهض للإمبريالية له أبعاد كبيرة، لأنه يعني الدفاع عن الوطن والثورة، بوجه الهجوم العدواني لحكومة ترامب هذه التي تهددنا”.

ورأى كارلوس لوبيز خبير المعلوماتية في وزارة الخارجية البالغ 46 عاما، أن التظاهرة تهدف إلى “الدفاع عن أحد أهم شخصيات الثورة… بوجه اتهام سخيف وانتهازي”.

