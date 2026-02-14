تظاهرة حاشدة في ميونيخ ضد السلطات الإيرانية ودعما لرضا بهلوي

على وقع الهتافات ورفع أعلام إيران خلال الحقبة الملكية، شارك أكثر من مئتي ألف شخص في مدينة ميونيخ الألمانية السبت في تظاهرة حاشدة، أعلن خلالها نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي استعداده لقيادة البلاد نحو مستقبل “ديموقراطي وعلماني”.

وتعد التظاهرة التي شارك فيها نحو 250 ألف شخص، بحسب الشرطة في عاصمة مقاطعة بافاريا، من الأكبر في الخارج منذ الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية اعتبارا من أواخر كانون الأول/ديسمبر، وواجهتها السلطات بحملة من القمع أسفرت عن مقتل الآلاف.

وأتت التظاهرة غداة إعلان دونالد ترامب أن تغيير نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية هو “أفضل ما يمكن أن يحدث”، بعد أسابيع من تلويحه بعمل عسكري ضدّها وتعزيزه انتشار القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال علي فرزاد (40 عاما) الذي شارك في التظاهرة المقامة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، لوكالة فرانس برس “نحن هنا اليوم لدعم الناس في إيران الذين قُتلوا على يد نظام رجال الدين”.

أضاف “ونحن هنا لدعم رضا بهلوي كقائد لنا خلال المرحلة الانتقالية”.

وتحدى المتظاهرون الأمطار في المدينة، وهتفوا تأييدا لبهلوي (65 عاما) عند صعوده الى المسرح المقام في المكان، والذي حضر إليه أيضا السناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام.

وهتف المشاركون عبارات مثل “يعيش الشاه” و”رضا عائد” الى طهران، أو “رضا الثاني” في إشارة إلى جده رضا شاه، أول حكام إيران من الأسرة البهلوية.

وقال بهلوي المقيم في الولايات المتحدة أمام حشد من مناصريه “أنا هنا لضمان الانتقال نحو مستقبل ديموقراطي وعلماني”.

أضاف “أتعهد أن أكون قائد المرحلة الانتقالية… لكي نحصل يوما ما على فرصة تقرير مصير بلادنا من خلال مسار ديموقراطي وشفاف نحو صناديق الاقتراع”.

ورضا بهلوي هو نجل الشاه محمد رضا الذي أطاحت به الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني في العام 1979. وهو لم يزر بلاده منذ زهاء خمسة عقود.

– “لا يمكن الوثوق بها” –

بدوره، قال غراهام للمتظاهرين إن “الشعب الإيراني سينال حريته”.

أضاف “إنها مسألة وقت، المساعدة في طريقها إليكم، اجعلوا إيران عظيمة مجددا”، في استعارة من شعار ترامب “لنجعل أميركا عظيمة مجددا”.

ورغم أنه أبرز وجوه المعارضة الإيرانية حاليا، إلا أن بهلوي يواجه انتقادات بسبب قربه من إسرائيل التي زارها في العام 2023 في خطوة نسفت محاولة لتوحيد صفوف المعارضة. كما أنه لم يتّخذ يوما خطوة نأي بالنفس عن ممارسات نظام حكم والده الاستبدادي.

ورفع مشاركون أعلام إيران في العهد الملكي والتي تحمل في وسطها شعار الأسد والشمس، بينما حمل آخرون علم ألمانيا أو إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية. كما هتفوا “يعيش الشاه” منادين بعودة الحكم الملكي.

خلال مشاركته في التظاهرة، قال سعيد البالغ 62 عاما رافضا كشف كامل هويته إن “النظام الإيراني هو نظام ميت”، مضيفا “لا بد أن اللعبة انتهت”.

وأتت تظاهرة ميونيخ السبت في يوم حضّ بهلوي الإيرانيين في الداخل والخارج على مواصلة الاحتجاج ضد السلطات، داعيا من هم في إيران إلى ترديد شعارات مناهضة للسلطات من المنازل والأسطح ليل السبت والأحد.

ودعا بهلوي كذلك خلال التظاهرة الى “تدخل إنساني خارجي لمنع إزهاق مزيد من الأرواح البريئة” في إيران.

وندد متظاهرون تحدثت إليهم فرانس برس، باعتماد واشنطن مسارا تفاوضيا مع واشنطن بالتوازي مع حشد قواتها في المنطقة والتنديد بقمع المحتجين.

وقالت الإيرانية رضية شاهوردي (34 عاما) العاملة في مجال التسويق وتقيم في باريس “عندما تقتل حكومة شعبها في الشوارع، لا يمكن الوثوق بها”.

