The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تظاهرة حاشدة لأنصار الحركات الإسلامية في بنغلادش

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

احتشد عشرات آلاف الأشخاص السبت في عاصمة بنغلادش للمطالبة بإقصاء أقلّية الأحمديين من الإسلام، في تظاهرة تدل على تزايد شعبية الإسلاميين في البلد قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية.

وخلال الأشهر الأخيرة، عادت الأحزاب الإسلامية المتشدّدة التي قمعت إبّان حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة (2009-2024) إلى الواجهة.

ونسبت حوادث كثيرة وأعمال عنف استهدفت النساء خصوصا إلى أنصارها.

وضاقت شوارع دكا السبت بأعداد غفيرة من المتظاهرين طالبوا بإقصاء الأحمديين، وهي جماعة أبصرت النور في الهند في نهاية القرن التاسع عشر يرى فيها الأصوليون هرطقة.

وقال محمد مأمون شيخ (50 عاما) لوكالة فرانس برس إن “الأحمديين لديهم آراء تختلف بالكامل عن آرائنا”.

وأضاف “يمكنهم العيش في بلدنا كأتباع ديانة أخرى وليس كمسلمين. ولا بدّ من أن تعتبرهم الدولة من الكفّار”.

وشارك عدّة مسؤولين سياسيين ودينيين في التظاهرة.

وأشار الناطق باسم الأحمديين أحمد تبشير شودري لوكالة فرانس برس إلى أن جماعته تعيش في الخوف “لكننا لن نستسلم وسنواصل ممارسة شعائرنا”.

ومنذ هروب الشيخة حسينة إلى الهند في آب/أغسطس 2024، تسلمت حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس الحائز نوبل السلام الحكم موقتا حتى تنظيم انتخابات تشريعية في شباط/فبراير.

وسُمح لأكبر الأحزاب الإسلامية في البلد، الجماعة الإسلامية، الذي حظر في عهد الحكم السابق، بالمشاركة في الانتخابات.

سا/م ن/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية