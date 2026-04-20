تظاهرة في البيرو احتجاجا على إرجاء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

تظاهر ثلاثة آلاف بيروفي على الأقل في ليما الأحد للمطالبة باحترام نتيجة تصويتهم في الانتخابات الرئاسية البيروفية وسط اتهامات بحصول تزوير ومخالفات في تنظيم الاقتراع، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وطالب مؤيدو المرشح المحافظ رافاييل لوبيز ألياغا وأعضاء في منظمات المجتمع المدني باحترام أصواتهم على خلفية اتهامات خطيرة بالتزوير وُجهت إلى المكتب الوطني للعمليات الانتخابية بسبب مخالفات في تنظيم الانتخابات ولوجستياتها.

ورفع المتظاهرون أعلاما ولافتات قرب مقر المكتب الوطني للعمليات الانتخابية، وهتفوا “لا للتزوير، احترموا التصويت”.

وقالت إديث فالفيردي البالغة 64 عاما لوكالة فرانس برس “هذه الانتخابات مزورة، لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك. سنناضل من أجل أصواتنا”.

وأفادت مسؤولة السبت أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البيروفية لن تُعلن قبل منتصف أيار/مايو، وذلك بعد عملية تصويت اتسمت بالفوضى.

وبعد فرز 93.4% من الأصوات الأحد الماضي، كانت المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري متقدمة بنسبة 17%، يليها اليساري روبرتو سانشيز بـ12% من الأصوات والمحافظ المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا بـ11.9%.

ودعا لوبيز ألياغا، رئيس بلدية ليما السابق، إلى الغاء الانتخابات زاعما حصول تزوير لكن من دون تقديم أي أدلة على ذلك.

وخاض الانتخابات الرئاسية 35 مرشحا، وهو رقم غير مسبوق في هذه الدولة الواقعة في منطقة الانديز والتي تعاني من عدم استقرار مزمن، حيث عُزل أربعة من رؤسائها الثمانية السابقين من قبل الكونغرس.

وشهدت الانتخابات تأخيرات في تسليم مواد الاقتراع، مما اضطر السلطات إلى تمديد التصويت ليوم في بعض مناطق العاصمة ليما.

ورغم ذلك، منحت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي انتخابات البيرو شهادة نزاهة، مشيرة إلى أنها لم تجد أي عناصر ملموسة تثبت حصول تزوير في هذه المرحلة.

