تظاهرة في سيول دعما للرئيس الكوري الجنوبي المعزول

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تظاهر الآلاف في العاصمة الكورية الجنوبية السبت دعماً للرئيس السابق يون سوك يول الذي عزل من منصبه الجمعة بسبب إعلانه الفاشل للأحكام العرفية.

وأيدت المحكمة الدستورية العليا بالإجماع الجمعة قرار البرلمان عزل الرئيس يون بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.

وخرج أنصاره السبت إلى شوارع العاصمة رغم المطر مرددين هتافات “العزل باطل!” و”إلغاء الانتخابات المبكرة!”.

وقال المتظاهر يانغ جو يونغ (26 عاما) “لقد دمر قرار المحكمة الدستورية الديموقراطية الحرة في بلدنا”.

وأضاف “بوصفي شابا في العشرينات أو الثلاثينات من عمري، أشعر بقلق بالغ حيال المستقبل”.

ودافع يون عن محاولته فرض الأحكام العرفية باعتبارها ضرورية لاجتثاث “القوى المعادية للدولة” وما اعتبر أنها تهديدات من كوريا الشمالية.

وتجمّع آلاف المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول في ساحات عامة لمتابعة تلاوة حكم المحكمة. وفور النطق به، علا التصفيق وسط فرحة غامرة عبّر كثيرون عنها بالدموع.

رغم ذلك، حظي يون بدعم شخصيات دينية متطرفة ومستخدمين يمينيين لمنصة يوتيوب، يقول الخبراء إنهم استخدموا معلومات مضللة لكسب تأييد له.

وقال مينسون كو باحث ما بعد الدكتوراه في “معهد وليام وماري العالمي للأبحاث” لوكالة فرانس برس “كشفت رئاسة يون عن التصدعات المجتمعية القائمة على الاستقطاب السياسي والمعلومات المضللة”.

ويبدو زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الأوفر حظا لخلافته. وتبنى حزبه نهجا أكثر تصالحية تجاه كوريا الشمالية.

وأبدى بعض مؤيدي يون قلقهم بشأن احتمال تولي لي الرئاسة.

وقال بارك جونغ هوان ( 59 عاما) المؤيد للرئيس المعزول “أعتقد بصدق أن كوريا الجنوبية قد انتهت”.

واضاف “يبدو أننا انتقلنا بالفعل إلى دولة اشتراكية شيوعية”.

كدل/شي/ب ق