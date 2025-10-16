تعاون بين “أبوظبي للغة العربية” و”آراب بوك فيرس” لتعزيز النشر الرقمي للمحتوى العربي

وقع مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اتفاقية مع “آراب بوك فيرس” الناشر والموزع الرائد في مجال الكتب الصوتية والإلكترونية، بهدف إتاحة آلاف الإصدارات العربية الرقمية والصوتية لملايين القرّاء حول العالم، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الإعلان عن التعاون جاء في إطار مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ77 من معرض فرانكفورت للكتاب، التي تستمر حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتعكس الاتفاقية، التي تأتي استكمالاً لشراكة أبرمها المركز مؤخراً مع “أمازون”، إستراتيجيته الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مسار رقمنة الكتاب العربي، وفتح مجالات جديدة لنشر الكتب والمشاريع الصادرة باللغة العربية على مستوى العالم، على ما ذكرت الوكالة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حضور المحتوى العربي في المشهد الثقافي الدولي، ودعم صناعة النشر العربية عبر مبادراته الخلّاقة، ومشاريعه الريادية، بما في ذلك برامجه النوعية، التي يقدّمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بحسب المصدر نفسه.

ومن المتوقع أن توفّر الاتفاقية آلاف الإصدارات من الكتب العربية الإلكترونية والصوتية لملايين القرّاء حول العالم، وأن تثري في الوقت ذاته منظومة النشر، والإنتاج الصوتي والرقمي العربي، من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات التكنولوجية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوسيع نطاق المحتوى العربي عالمياً.

