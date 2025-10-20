The Swiss voice in the world since 1935
تعاون بين اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وجامعة برمنغهام

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة برمنغهام – فرع دبي، لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجرائم المالية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت أنّ المبادرة “تجسّد رؤية الأمانة العامة في ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024- 2027”.

هت/كام

