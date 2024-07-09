تعاون بين دبي واليابان في مجال التكنولوجيا

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أعلنت “مختبرات دبي للمستقبل” التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل توقيع اتفاقية تعاون مع وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير واستكشاف التقنيات التحويلية المستقبلية الجديدة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن المبادرة تدعم مستهدفات “برنامج دبي للبحث والتطوير” الذي أطلقه ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل في أيلول/سبتمبر 2022، عبر تمكين القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وإيجاد فرص جديدة للنمو، ودعم توفير إطار عمل شامل للبحث والتطوير والابتكار في مختلف المجالات الحيوية لمدن المستقبل.

وبموجب الاتفاقية، ستشارك “مختبرات دبي للمستقبل” مع وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية عبر مبادرتها “مون شوت – الهدف الأول” في أنشطة بحث وتطوير مشتركة، إضافة إلى إنشاء مختبر أبحاث حديث عالمي المستوى، تحت مسمى “تحالف الصور الرمزية السيبرانية: مختبرات دبي-اليابان لتقنيات الصور الرمزية السيبرانية”.

وتهدف هذه المشاريع إلى إحداث تأثير إيجابي في تطوير التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كل من دبي واليابان، بالإضافة إلى إنتاج نتائج بحثية نموذجية مثل المنشورات المشتركة، وتعزيز الملكية الفكرية وفرص التسويق التجاري.

أم/نور