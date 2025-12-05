تعديل تقديرات النمو في منطقة اليورو خلال الفصل الثالث إلى 0,3%

راجع الاتحاد الأوروبي الجمعة ارتفاع نسبة النمو في منطقة اليورو للفصل الثالث من العام إلى 0,3 في المئة، مع تجاوز أداء منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا التوقعات.

وتعد البيانات الجديدة الصادرة عن وكالة الإحصاءات التابعة للتكتل أعلى من نسبة 0,2 في المئة التي وردت في تقديرات سابقة للفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر صدرت أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي الأنباء الإيجابية مع المحافظة على التقديرات للنمو الأفضل من المتوقع في فرنسا رغم الاضطرابات السياسية التي تشهدها ثاني قوة اقتصادية في أوروبا.

لكن النمو في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، بقي على حاله.

وكانت الدنمارك الأسرع نموا في التكتل مسجّلة نسبة قدرها 2,3 في المئة، بحسب “يوروستات”.

ويأتي الرقم الجديد بعدما خفض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي توقعاته للنمو في منطقة اليورو للعام 2026 في وقت تؤثر المخاطر على التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية سلبا على اقتصاد أوروبا.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأنها تتوقع أن تسجّل منطقة اليورو نموا نسبته 1,2 في المئة عام 2026، مقارنة مع توقعات سابقة أن يبلغ 1,4 في المئة.

