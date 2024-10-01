تعرض سفينتين لأضرار في هجمات قبالة ميناء الحديدة اليمني

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دبي (رويترز) – قالت جهتان للأمن البحري ومصادر إن صواريخ وزورقا مسيرا ألحقت أضرارا بسفينتين قبالة ميناء الحديدة اليمني في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

ووردت أنباء عن أن طاقم السفينتين بخير.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا باستهداف زورق مسير على سطح البحر إحدى السفينتين على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة. وذكرت مصادر أنها ناقلة ترفع علم بنما.

وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأن أضرارا لحقت بخزان الصابورة في السفينة، مضيفة أنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

وأبلغت السفينة في وقت سابق بأنها شاهدت أربعة انبعاثات للرذاذ على الماء بالقرب منها، وقال مصدر من قطاع الأمن البحري إنها كانت محاولات لشن هجمات صاروخية.

وذكرت أمبري ومصادر أمنية بحرية أن السفينة الثانية، والتي قالت مصادر إنها سفينة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا، لحقت بها أضرار بعد استهدافها بصاروخ على بعد حوالي 97 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة. وقالت الشركة إن السفينة كانت متجهة إلى السويس في مصر.

وتحقق السلطات في الهجومين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على سفن شحن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.