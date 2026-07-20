تعرض ناقلتين لاستهداف قبالة الساحل العماني وسط تصعيد في حرب إيران

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20 يوليو تموز (رويترز) – قالت شركة دايناكوم تانكرز اليونانية للشحن إن ناقلتين تديرهما أصيبتا بمقذوفات مجهولة المصدر اليوم الاثنين لدى إبحارهما قبالة سواحل سلطنة عمان.

ويشكل تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران تهديدا للملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، إذ تستهدف القوات الإيرانية السفن وتفرض الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران.

وقالت دايناكوم إن الناقلة (كافومالياس)، التي ترفع علم مالطا، أصيبت بقذيفتين مما تسبب في اندلاع حريق في غرفة المحركات وأجبر طاقمها على الإخلاء.

وأضافت الشركة في بيان “بعد تشغيل نظام إخماد الحرائق على متن السفينة، اتخذ الربان قرار إخلاء السفينة”.

وأشارت دايناكوم إلى أن السلطات العمانية تمكنت من تحديد مكان جميع أفراد الطاقم ونقلهم إلى الشاطئ سالمين، مضيفة أنها على اتصال وثيق بجميع السلطات المعنية في المنطقة.

وقالت شركة فانجارد البريطانية المعنية بإدارة مخاطر الملاحة البحرية إن الواقعة حدثت لدى مرور السفينة على بعد حوالي ثمانية أميال بحرية شمال غربي كمزار العمانية.

وتشير عقود سمسرة في السفن ومصدر تجاري إلى أن الناقلة كان من المقرر أن يجري تحميلها بمنتجات نفطية في الخليج هذا الأسبوع.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن حريقا اندلع في الناقلة لكن لم ترد بلاغات عن أي ضرر بيئي بسبب الواقعة.

وفي بيان منفصل، قالت شركة دايناكوم تانكرز إن سفينة أخرى تابعة لها وهي (أخيلوس) التي ترفع علم ليبيريا، تعرضت هي الأخرى لإصابة بمقذوف اليوم الاثنين.

وأضافت “جميع أفراد الطاقم بخير ولا يوجد مفقودون. أكملت السفينة الرسو لإتاحة فرصة لإجراء عمليات تقييم. ولا توجد تقارير عن تلوث في الوقت الحالي”.

وأخيلوس من ناقلات النفط الضخمة القادرة على حمل مليوني برميل من الخام.

وقالت شركة ماريسكس اليونانية لأمن الملاحة البحرية إن الناقلتين تعرضتا للهجوم في نفس الوقت تقريبا، لدى مرورهما عبر مسار جنوبي في هرمز بتسهيل من الولايات المتحدة.

وفي صباح اليوم الاثنين، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط “انفجرتا” وتعطلتا بعد محاولة عبور مضيق هرمز من مسار جنوبي وصفه بأنه غير آمن.

وأشار الحرس الثوري أمس الأحد إلى تعرض سفينتين إلى “حادث” في المنطقة نفسها. ولم يتضح بعد إن كان هناك أي صلة بين الواقعتين.

(تغطية صحفية إيناس العشري وإيمان أبو حصيرة – إعداد سلمى نجم وأحمد هشام للنشرة العربية)