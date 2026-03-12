تعرض 5 سفن لهجمات في الخليج ومضيق هرمز

دبي/البصرة (العراق) 12 مارس آذار (رويترز) – قالت هيئات للأمن البحري وإدارة المخاطر أمس الأربعاء إن ثلاث سفن تعرضت لضربات بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز، فيما هاجمت إيران على ما يبدو بزوارق محملة بالمتفجرات ناقلتي وقود في المياه العراقية مما أدى إلى اشتعال النيران فيما ومقتل أحد أفراد الطاقم.

وتعد أحدث الهجمات تصعيدا في الصراع بين إيران والقوات الأمريكية والإسرائيلية، مما يرفع عدد السفن التي تعرضت للقصف في المنطقة منذ بدء القتال إلى 16 على الأقل.

وتكاد حركة الملاحة عبر المضيق، حيث يمر نحو خُمس النفط العالمي، تتوقف تماما منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في 28 فبراير شباط، مما دفع أسعار النفط العالمية للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2022.

وقال مسؤولان في الموانئ العراقية إن السفينتين اللتين استهدفتا في هجمات شنتها زوارق مسلحة خلال الليل في الخليج بالقرب من العراق هما (سيفسي فيشنو) التي ترفع علم جزر مارشال و السفينة زيفيروس، وهما محملتان بشحنات وقود من العراق.

وقال أحد مسؤولي أمن الموانئ إنه جرى انتشال جثة فرد أجنبي من طاقم سفينة من المياه مضيفا أن فرق الإنقاذ العراقية تواصل البحث عن بحارة مفقودين آخرين. ولم يتضح بعد أي السفينتين كان يعمل عليها فرد الطاقم.

وقال مصدر أمني عراقي في الميناء إن السفينة زيفيروس ترفع علم مالطا وقدم لرويترز قائمة بأسماء أفراد الطاقم.

ويحذر الحرس الثوري الإيراني من تعرض أي سفينة تعبر المضيق للهجوم. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف الهجمات الأمريكية على إيران إذا استمرت في عرقلة الملاحة في المضيق.

وقالت شركة (بريشوس شيبينج) المدرجة في تايلاند إن سفينة شحن البضائع السائبة (مايوري ناري) التي ترفع علم تايلاند استُهدفت وأصيبت أمس الأربعاء “بمقذوفين مجهولي المصدر” في أثناء عبورها المضيق مما تسبب في حريق وأضرار في غرفة المحرك.

وأضافت الشركة “جرى الإبلاغ عن فقد ثلاثة من أفراد الطاقم ويرجح أنهم محاصرون داخل غرفة المحرك”.

وتابعت “تعمل الشركة مع السلطات المعنية لإنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة المفقودين”، مشيرة إلى أن بقية أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 جرى إجلاؤهم بأمان إلى سلطنة عمان.

وأظهرت صور قدمتها البحرية التايلاندية تصاعد الدخان من الجزء الخلفي من السفينة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن بيان للحرس الثوري أن السفينة “تعرضت لإطلاق نار من مقاتلين إيرانيين”، في ما يعد أول اشتباك مباشر يخوضه الحرس الثوري بعدما اقتصر سابقا على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن البحرية الأمريكية رفضت تلبية طلبات شبه يومية من قطاع الشحن لتوفير مرافقة عسكرية عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب على إيران، قائلة إن خطر الهجمات مرتفع للغاية في الوقت الراهن. وكان ترامب قد ذكر أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مرافقة بحرية متى دعت الحاجة.

* سفينتان أخريان تتعرضان لأضرار طفيفة

قالت شركتان متخصصتان في الأمن البحري إن سفينة الحاويات (وان ماجيستي) التي ترفع علم اليابان أصيبت بأضرار طفيفة نتيجة مقذوف مجهول على بعد 25 ميلا بحريا شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات.

وقالت شركة (ميتسوي أو.إس.كيه لاينز) المالكة للسفينة والمتحدث باسم شركة (أوشن نتورك إكسبرس وان) المستأجرة لها إن السفينة تعرضت للهجوم في أثناء رسوها في الخليج، وإن فحص هيكلها كشف عن أضرار طفيفة فوق خط الماء.

وأضافت الشركتان أن أفراد الطاقم بخير وأن السفينة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وصالحة للإبحار. وقالت الشركة المالكة إن سبب الواقعة لم يتضح بعد وإنه قيد للتحقيق.

وأفادت شركات للأمن البحري بأن سفينة أخرى، وهي ناقلة بضائع سائبة، تعرضت أيضا لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 50 ميلا شمال غربي دبي.

وقالت شركة (فانجارد) لإدارة المخاطر البحرية إن المقذوف ألحق أضرارا ببدن السفينة (ستار جوينيث) التي ترفع علم جزر مارشال، مضيفة أن أفراد الطاقم بخير.

وذكرت شركة (ستار بالك كاريرز) المالكة للسفينة أن المقذوف أصابها في عنبر الشحن في أثناء رسوها، دون أي إصابات بين أفراد الطاقم أو ميلان في السفينة.

وتضمن بيان الحرس الثوري الإيراني إشارة إلى سفينة أخرى قال إنها تعرضت لهجوم بقذائف، في إشارة تُستخدم عادة لوصف هجمات بطائرات مسيرة، صباح أمس الأربعاء. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا التقرير حتى الآن.

(تغطية صحفية يانيس سوليوتيس وريني مالتيزو من أثينا وتالا رمضان ونيرة عبد الله من دبي – إعداد بدور السعودي ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)