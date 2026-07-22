تعطل شحنات بالبحر الأحمر جراء حرب إيران

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دبي/مانيلا 22 يوليو تموز (رويترز) – عادت أربع ناقلات نفط إضافية أدراجها في البحر الأحمر اليوم الأربعاء بعد أن هددت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بشن هجمات على السفن المبحرة جنوبا صوب مضيق باب المندب، مما يسلط الضوء على خطر جديد يهدد إمدادات النفط العالمية نتيجة لتصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إيران لا تأخذ المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب على محمل الجد في حين نددت باكستان، التي تقوم بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بتعطيل مسار نقل الطاقة الحيوي الثاني بعد أن اضطرت ثلاث ناقلات أخرى إلى تغيير مسارها أمس أيضا. وأكد كل من روبيو وباكستان دعمهما لإجراء مفاوضات.

وجاء تهديد الحوثيين أمس لشحنات النفط السعودية المتجهة نحو مضيق باب المندب، مرورا بمناطق ساحلية يسيطرون عليها، ليزيد الأمور صعوبة بعد الحصار الإيراني شبه الكامل لمضيق هرمز في الخليج.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مقتربة من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.45 بالمئة إلى 93.24 دولار للبرميل عند الساعة 1323 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغت 95.47 دولار في وقت سابق. وعادت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي أثرت سلبا على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، لتتجاوز أربعة دولارات للجالون.

* مسؤول إيراني: ترامب في مأزق

هدد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدمير جسر أو محطة لتوليد الكهرباء في إيران كلما أطلقت إيران النار على سفينة في مضيق هرمز. واتسعت في الأيام الماضية رقعة الغارات الأمريكية على إيران من الجنوب لتشمل المناطق الغربية والوسطى.

وقال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن 53 مدنيا قتلوا وأصيب 592 آخرون هذا الشهر. وتؤكد الولايات المتحدة أنها لا تستهدف المدنيين مطلقا.

وقال الميجر جنرال أمير حاتمي القائد العام للقوات ‌المسلحة الإيرانية إن إيران عززت قواتها العسكرية تحسبا لخرق خصومها للاتفاقات. ونقلت أيضا وسائل إعلام إيرانية عن حسن قشقوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قوله إن ترامب في “مأزق”.

وتتجه ملايين البراميل من النفط السعودي يوميا إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز. وإذا تعذر مرور الشحنات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، فلن يكون أمامها سوى المسار الشمالي إلى قناة السويس، ما يضيف عدة أسابيع إلى مدة الرحلة.

واستهدفت إيران محطات حيوية للكهرباء وتحلية المياه في الكويت، وتقول إنها استهدفت أصولا عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وقال روبيو إن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها.

وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا “المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم لا يأخذون المحادثات على محمل الجد. فإذا كانوا جادين، فسنكون جادين. وإذا لم يكونوا كذلك، فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا”.

* محلل: إيران تحاول اكتساب نفوذ في المفاوضات

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الاثنين إن طهران تلقت اقتراحا من الوسطاء بوقف إطلاق النار 10 أيام.

ويرى محللون أن التهديد الجديد الذي وجهه الحوثيون أمس الثلاثاء للملاحة خطوة تكتيكية من جانب إيران.

وقال محمود شحره، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث “تحاول طهران اكتساب نفوذ من أجل التفاوض”.

ويهدف اقتراح الوسطاء إلى إنقاذ الاتفاق المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران.

وزار وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني باكستان، التي تتولى دور الوسيط، هذا الأسبوع وطلب منها مواصلة جهودها.

وقالت باكستان اليوم إنها ستواصل الالتزام بالحوار، لكن يجب على جميع الأطراف ضمان سلامة الملاحة البحرية واحترام القانون الدولي.

وتصر إيران على مواصلة سيطرتها على مضيق هرمز التي فرضتها خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط. وقال روبيو إن هذه السيطرة ستكون خطيرة على العالم، بما يشمل دول جنوب شرق آسيا، التي يخوض عدد منها نزاعات إقليمية مع الصين في بحر الصين الجنوبي.

* وكالات إيرانية: سماع دوي انفجارات في طهران

أودت الحرب بحياة الآلاف، كما أدى الضغط الإيراني على شحنات الطاقة من دول المنطقة إلى ارتفاع معدلات التضخم في أنحاء العالم.

ومع قصف القوات الأمريكية أهدافا في أنحاء إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي مساء أمس الثلاثاء، ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن سكانا في طهران أفادوا بسماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم، في الوقت الذي شغلت فيه إيران دفاعاتها الجوية في العاصمة.

وقال مسؤول لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية إن هجمات أمريكية استهدفت اليوم ثلاثة مواقع في إقليم بوشهر، الذي يضم محطة الكهرباء الوحيدة العاملة بالطاقة النووية في إيران. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أيضا أن الولايات المتحدة استهدفت مواقع بإقليم همدان في وسط البلاد، دون تقديم أي تفاصيل.

وذكر الجيش الإيراني أنه استهدف عددا من المباني السكنية ومنشآت تخزين معدات في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، ثم استهدف مستودعات للمعدات وحظائر صيانة الطائرات في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، وكذلك موقع معسكر الدوحة في الكويت.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من تفاصيل الهجمات. وقال الأردن إنه اعترض هجمات إيرانية، وهو ما أعلنته أيضا الكويت والبحرين.

وقال ترامب في وقت سابق إن 18 عسكريا أمريكيا قتلوا حتى الآن في الحرب، بينهم أربعة في الهجمات الإيرانية على قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في الأردن والعراق خلال الأيام القليلة الماضية.

(شارك في التغطية أحمد الإمام – إعداد علي خفاجي ونهى زكريا وأميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية- تحرير دعاء محمد ومعاذ عبدالعزيز)