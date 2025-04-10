تعليق ترامب الرسوم الجمركية ينعش البورصات وبكين تدعو إلى تسوية

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دعت الصين الولايات المتحدة الخميس إلى التوصل إلى “حل وسط” في الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين، غداة تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي فرضها على نحو ستين دولة أخرى، ما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم.

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان إن “باب الحوار مفتوح، لكن يجب أن يقوم على احترام متبادل وأن يجرى على قدم المساواة”، مؤكدة أن بلادها “ستقاتل حتى النهاية” إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.

ودخلت رسوم جمركية صينية تبلغ نسبتها 84% حيز التنفيذ الخميس، وتطبق على كل المنتجات الأميركية الواردة إلى الصين والبالغة قيمتها حوالى 143.5 مليار دولار في العام 2024، وذلك ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على بكين وبلغت 125%.

وعلى الرغم من التصعيد الجديد انتعشت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية الرئيسية، مع رهان المستثمرين على تهدئة في الحرب التجارية العالمية بعدما أعلن ترامب مساء الأربعاء أنه “سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري” على واردات حوالى 60 بلدا وشريكا تجاريا للولايات المتحدة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وبعد تراجع البورصات العالمية قال ترامب خلال لقاء مع الصحافة في البيت الأبيض “علينا أن نكون مرنين”، معترفا بأن إعلانه القوي عن حملة جمركية شاملة الأسبوع الماضي “أخاف” المستثمرين قليلا، و”وتّرهم”.

– “خطوة مهمة” –

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس بقرار ترامب تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية، معتبرة ذلك “خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي”.

وفتحت البورصات الآسيوية والأوروبية على ارتفاع الخميس مدفوعة بقرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم باستثناء الصين.

وأغلقت بورصة طوكيو على ارتفاع بلغ 9%، بينما ارتفعت بورصة سيول بنسبة 6,6%.

وفي أوروبا، ارتفعت في أول التداولات بورصة باريس 6,27% وفرانكفورت 7,81% ولندن 5,91%.

وتأمل الأسواق اجراء مفاوضات تجارية بين الإدارة الأميركية وشركائها الرئيسيين، لتجنب الدخول في حلقة من الإجراءات الانتقامية تعيق النمو والاستهلاك.

وتعهد وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الخميس “عدم فرض تدابير انتقامية” ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في محادثات.

والخميس، أعلنت فيتنام القوة الصناعية الرائدة التي فرضت الولايات المتحدة على صادراتها رسوما جمركية بنسبة 46%، الاتفاق مع واشنطن على بدء مفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية متبادلة. وأكدت هانوي أنها تريد شراء المزيد من المنتجات الأميركية وبينها معدات للأمن والدفاع.

واعتمد الاتحاد الأوروبي من جهته الأربعاء أول إجراءاته ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها ترامب الشهر الماضي على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم. وأعلن التكتل تعرفات على قائمة أولية من الواردات الأميركية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو مؤكدا أنه مستعد لتعليق رسومه الجمركية “في أي وقت” في حال التوصل إلى اتفاق “عادل ومتوازن” مع واشنطن.

– “ستؤثر بشدة” –

وأكد ترامب رغبة “أكثر من 75 دولة في التفاوض” مع الولايات المتحدة.

وفي الساعات الماضية، طُرحت تساؤلات عديدة بشأن مواقف ترامب التي لا يمكن توقّعها وتتسبب باضطراب النظامَين الاقتصادي والجيوسياسي، مشيرة إلى احتمال تلاعبه في الأسواق المالية.

وقبل أن يتخذ قراره بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم، باستثناء الصين، كتب الرئيس الجمهوري على منصته “تروث سوشال”، “حان وقت الشراء” بأحرف كبيرة، في تلميح إلى انهيار أسواق الأسهم منذ الجمعة.

ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم ومن ركود عالمي.

وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا الأربعاء من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض “حتى 80%” تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم وتمحو “نحو 7%” من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

وحذّرت الصين الولايات المتحدة الخميس من أن الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين الدوليين “ستؤثر بشدة” على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

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