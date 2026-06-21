تعليق مبيعات الوقود وتعطل الكهرباء في القرم عقب ضربات أوكرانية

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علّقت مبيعات المحروقات الأحد في محطات القرم التي تحتلّها موسكو منذ العام 2014 وحيث أودت ضربات بمسيّرات أوكرانية بحياة أربعة أشخاص فيما قتل شخص خامس كان على متن عبّارة بين شبه الجزيرة وروسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على اكس “الليلة الماضية، استهدفت ضرباتنا الطويلة المدى اللوجستية العسكرية للمحتّلين والصناعة النفطية والدفاعات الجوية”.

وأضاف “أصيبت مرافق تقع على جانبي جسر القرم، من منشآت لوجستية بحرية تستخدم لنقل النفط في منطقة كراسنودار، فضلا عن مستودع نفط في كيرتش، تحت الاحتلال مؤقتا”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن “بنى تحتية لوجستية عسكرية أصيبت بنجاح، فضلا عن أربع محطات رادار تابعة لأنظمة اس-400 ونظامي بانتسير”.

وأعلن رئيس السلطة المحلية في القرم سيرغي أكسيونوف مقتل أربعة أشخاص وإصابة 28 في منطقة كيرتش في هجوم بمسيّرات أوكرانية.

وقتل شخص خامس بهجوم بمسيّرات على عبّارة “باناجيا” التي كانت تبحر بين منطقة تمريوك وشبه جزيرة كيرتش، بحسب ما أفادت سلطات منطقة كراسنودار (جنوب روسيا).

– انقطاع الكهرباء –

وأعلن أكسيونوف صباح الأحد تعليق مبيعات الوقود في محطات شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا بقرار أحادي في 2014.

وقال في منشور عبر “تلغرام” إن “الوقود سيوزّع حصرا على الخدمات العامة التي تؤمّن المصالح الحيوية والأمن في جمهورية القرم”.

وأفادت الشركة المحلية للخدمات العامة “كريم إنرنو” من جهتها عن انقطاع الكهرباء عن جزء من شبه الجزيرة إثر الهجمات.

وأعلنت الشركة أنه “بسبب الأضرار التي طالت الشبكة الكهربائية، يعاني المستهلكون في مناطق الشمال الغربي والوسط والساحل الجنوبي من انقطاع جزئي” للتيار، مع الإشارة إلى أن “أعمال الإصلاح وإعادة التشغيل تجرى بصورة عاجلة”.

وتستخدم روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا لدعم عملياتها العسكرية بمواجهة القوّات الأوكرانية.

وباتت أوكرانيا تستهدف بوتيرة شبه أسبوعية مصافي النفط وأنابيب نقله ومستودعاته في روسيا، في مسعى إلى حرمان موسكو من عائدات مبيعات المحروقات التي تستخدم لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا منذ 2022.

وأصاب هجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات الثلاثاء مصفاة كبيرة في موسكو. وغالبا ما تتسبّب هذه الضربات بحرائق كبيرة لكن لا يزال من الصعب تقييم أثرها على إنتاج النفط الروسي.

وبحسب تقرير صدر حديثا عن “إنرجي إنتليجنس”، وهي مجموعة أميركية تعنى بالأبحاث في مجال الطاقة، تسبّبت الضربات الأوكرانية بوقف قرابة ثلث أنشطة تكرير النفط في روسيا.

ومن الجانب الأوكراني، قتل ثلاثة أشخاص جراء ضربات روسية على منطقتي بولتافا ودنيبروبتروفسك.

وقال أولكسندر غانزا رئيس الإدارة العسكرية المحلية في إقليم دنيبروبيتروفسك في منشور على تلغرام “قُتل شخص وأُصيب تسعة آخرون” في عمليات قصف وهجمات بمسيّرات وقصف مدفعي على ثلاث مناطق في الإقليم.

من جانبه، أفاد نظيره في بولتافا فيتالي دياكيفنيتشن عن مقتل شخصين، أحدهما توفي في المستشفى، وإصابة 13 آخرين في هجوم وقع مساء السبت.

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد “هذا الأسبوع وحده، أطلق الروس حوالى 2200 مسيّرة هجومية وأكثر من 1800 قنبلة جوية موجّهة و87 صاروخا من أنواع مختلفة على أوكرانيا”.

بور/م ن/دص