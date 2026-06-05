تعيين أمير نشط على انستغرام وزيرا للخارجية في بروناي

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عيّن سلطان بروناي حسن البلقية، أحد أصغر أبنائه وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري يُعدّ على نطاق واسع تمهيدا لمرحلة انتقال إلى جيل جديد من القيادة في السلطنة الغنية بالنفط.

وبصفته عاشر أولاد السلطان وابنه الرابع، يأتي الأمير عبد المتين في مرتبة متأخرة في ترتيب ولاية العرش، إلا أن وسامته وجاذبيته أكسبته أكثر من ثلاثة ملايين متابع على إنستغرام، ما أضفى طابعا عصريا على العائلة الملكية.

كما عُيّن ابن آخر أصغر سنا هو الأمير عبد الملك، في الحكومة ضمن التعديلات التي أعلنها السلطان البالغ 79 عاما والذي عانى مؤخرا من مشكلات صحية، من بينها جراحة استبدال مفصل الركبة في كانون الثاني/يناير، وقلّ حضوره في مناسبات علنية هذا العام.

والأمير المهتدي بالله (52 عاما) أكبر أبناء السلطان ووريث عرش والده الذي يعد صاحب أطول مدة حكم بين الملوك الأحياء في العالم، وكان قد صنف في السابق أغنى أثرياء العالم بفضل ثروات بروناي من النفط والغاز.

ولا يزال ولي العهد الذي له ولدان في ترتيب ولاية العرش، في منصبه كوزير أول في مكتب رئيس الوزراء.

وبهذه التعيينات يرتفع إلى أربعة عدد أفراد الأسرة الملكية في مجلس وزراء المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

والأمير عبد المتين ضابط في القوات المسلحة لبروناي، تلقى تدريبه في بريطانيا، وهو طيار مروحية.

وكثيرا ما يرافق والده في رحلاته الرسمية إلى الخارج، بما في ذلك إلى قمم دبلوماسية.

تزوج في كانون الثاني/يناير 2024 في حفل زفاف فخم في العاصمة بندر سري بيغاوان.

وبروناي سلطنة صغيرة تقع على الحافة الشمالية لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا، تأثرت بالبوذية والهندوسية قبل أن يعتنق حكامها الإسلام في القرن الرابع عشر.

وخضعت للحكم البريطاني في القرن التاسع عشر، ونالت استقلالها عام 1984.

للك-مبا/غد/ح س