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تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم وزيرا للدفاع في الكويت

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الكويت (رويترز) – أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية يوم الثلاثاء صدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، بعد شهور من تولي الشيخ فهد اليوسف الصباح هذه الحقيبة جنبا إلى جنب مع حقيبة الداخلية.

وشمل المرسوم الذي وقعه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتاريخ 3 فبراير شباط الإبقاء على الشيخ فهد اليوسف كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير للداخلية.

ووزير الدفاع الجديد كان قد شغل ذات المنصب لعدة شهور بين عامي 2022 و2023 في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، ويتمتع بخلفية مالية واقتصادية، إذ شغل سابقا منصب أمين سر وحدة التحريات المالية ورئيس إدارة الطيران المدني.

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