تعيين رئيس جديد لبوينغ وخسائر كبيرة للمجموعة

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تم تعيين الرئيس السابق لشركة “روكويل كولينز” روبرت كيلي أورتبرغ رئيسا تنفيذيا لبوينغ الأربعاء، في وقت أعلنت مجموعة الطيران العملاقة خسائر كبيرة فيما تعاني من مشاكل تشغيلية.

ساهم أورتبرغ (64 عاما) في قيادة “روكويل كولينز” ودمجها في “يونايتد تكنولوجي” قبل تقاعده من “آر تي إكس” عام 2021.

يأتي تعيينه الذي يدخل حيّز التنفيذ في الثامن من آب/اغسطس في وقت تسعى بوينغ للتعافي بعد سلسلة مشاكل مرتبطة بالسلامة وضبط الجودة فاقمت الانتقادات للشركة.

تجسّدت هذه الصعوبات فورا في نتائج بوينغ للفصل الثاني التي نُشرت الأربعاء إذ سجّلت خسارة بقيمة 1,4 مليار دولار، مقارنة مع خسارة قدرها 149 مليون دولار قبل سنة.

وتراجعت العائدات بنسبة 14,6 في المئة إلى 16,9 مليار دولار.

عكست النتائج الفصلية تواصل التأثير السلبي للفرع التجاري لبوينغ حيث خفضت إنتاجها وطوّرت الممارسات المرتبطة بالسلامة وضبط الجودة في ظل رقابة الهيئات الناظمة.

كما أظهرت النتائج الأخيرة ضعفا كبيرا في أنشطتها الدفاعية نظرا إلى عدد من العقود ذات الأسعار المثبّتة حيث تكبّدت خسائر كبيرة بسبب مشاكل سلاسل الإمداد، فضلا عن ازدياد التكاليف والمشاكل التقنية.

واجهت بوينغ انتقادات واسعة منذ حادثة كانون الثاني/يناير عندما قامت طائرة “737 ماكس” تشغلها خطوط ألاسكا ايرلاينز بهبوط اضطراري بعد انفصال لوح عن جسم الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وكان من المقرر أن يبقى الرئيس الحالي للشركة ديفيد كالهون في منصبه حتى العام 2028 إلى أن أثارت حادثة ألاسكا ايرلاينز موجة غضب في الكونغرس وأقلقت شركات الطيران التي تشتري طائراتها من بوينغ.

وأشار أورتبرغ في بيان الأربعاء إلى أنه له “شرف” الانضمام إلى بوينغ قائلا “هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن إتمامه وأتطلع للبدء” به.

وقال النائب الديموقراطي في لجنة نقل رئيسية في مجلس النواب ريك لارسن على منصة “إكس” إن خطوة تعيين أورتبرغ “مشجّعة”.

وأوضح أن “أورتبرغ مهندس ميكانيك.. آمل أن ذلك يعني أنه سيضمن أن أهم رسالة سيوجهها للجميع هي بناء أفضل الطائرات وأكثرها أمانا في العالم”.

من المقرر أن يتولى أورتبرغ منصبه بعد يومين على انعقاد جلسة استماع ينظمها المجلس الوطني لسلامة النقل في واشنطن بشأن حادثة ألاسكا ايرلاينز.

جمب/لين/ب ق